Foto: Močna burja in hudi nalivi povzročali težave na Obali - Strunjan in Fiesa pod vodo

Voda znova zaliva kleti, na morju dvametrski valovi

13. november 2017 ob 12:07,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 21:05

Piran - MMC RTV SLO, Radio Koper, Televizija Slovenija

Medtem ko je v notranjosti države snežilo, pa so burja in nalivi povzročali hude težave na Obali, kjer je zalivalo hiše, sprožali so se plazovi, v piranskem mandraču pa se je potopil čoln. Zaradi močnega vetra je priprto koprsko pristanišče.

Zaradi zalitih kleti in objektov so morali koprski in piranski gasilci posredovati več kot 20-krat. Preprečili so, da bi voda vdrla v hotel Salinera v Strunjanu, zalila pa je med drugim prostore krajevne skupnosti Portorož, je za Radio Slovenija poročala Tjaša Škamperle.



Pod vodo je parkirišče na Fornačah in, kot je za močnejše nalive običajno, tudi središče Strunjana. Voda je, podobno kot pred tremi tedni, zalila univerzitetni kampus v Izoli. Med Fieso, Belim križem, Valeto in Strunjanom je na cesti več plazov. Vodja izmene pri Gasilski brigadi Koper Peter Ocepek je za Radio Koper povedal: "V Strunjanu se je dejansko ponovila zgodba izpred treh tednov. Velika količina vode je padla v kratkem času. Narasli so vsi vodotoki, ki se združijo v Strunjanu, in Strunjan je bil spet pod vodo. Iz osmih stanovanjskih objektov smo morali prečrpati vodo in jih očistiti."

"Fiesa en sam velik hudournik"

Novinarka TV Slovenija Eugenija Carl pa ob tem poroča, da je Fiesa "en sam velik hudournik", na piranski punti pa morje ven meče večje kamne. V Portorožu so zalite kleti, restavracija sredi mesta rož je pod vodo, sporoča na družbenih omrežjih.

Hidrologi z Agencije RS za okolje so ob tem opozarjali, da bodo nekateri hudourniki in reke na Obali še naraščali in poplavljali, predvidoma v manjšem obsegu na območjih pogostih poplav. Bolj nevarno je morje, saj burja ustvarja več kot dvametrske valove, opozarjajo.

Medtem pa vremenoslovci dodajajo, da bo močna burja s sunki med 100 in 140 km/h vztrajala do četrtka, zato so na Arsu za jugozahod države razglasili oranžni alarm.

