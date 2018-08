Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! To so najhujše poplave v zgodovini zvezne države Kerala. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Zaradi poplav v Indiji 73 mrtvih in 85.000 razseljenih

Nekaj dni bo zaprto glavno letališče

16. avgust 2018 ob 11:08

New Delhi - MMC RTV SLO

V južni indijski zvezni državi Kerala so poplave, ki jih je povzročilo monsunsko deževje, zahtevalo najmanj 73 življenj. 85.000 ljudi je ostalo brez domov, zaprto je tudi tamkajšnje letališče.

Večino žrtev so pokopali zemeljski plazovi, ki so se sprožili zaradi razmočene zemlje. Na pomoč je prišlo veliko reševalcev.

Indijski vremenoslovci so na območju razglasili rdeči alarm.

Oblasti so do 20. avgusta zaradi poplavljene vzletno-pristajalne steze zaprle eno najprometnejših indijskih letališč Cochin International Airport, piše BBC. Vse šole na območju so zaprte, v nekatere predele domačinom in turistom odsvetujejo.

"Česa takšnega v zgodovini Kerale še nismo doživeli. Skoraj vsi jezovi so popustili, hidroelektrarne pa so poplavljene," je dejal premier zvezne države Pinaraji Vidžajan, ki je dodal, da je stanje še poslabšala odločitev oblasti v sosednji državi Tamil Nadu, da odprejo jez, zato je v Keralo priteklo še več vode.

V Kerali teče 44 rek, ki se izlivajo v Arabsko morje.

Pomoč je prebivalcem ponudila tudi zvezna oblast.

foto: EPA