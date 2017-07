Fotoreportaža z opustošenega prizorišča požara v Zalogu

Gašenje traja od četrtka

23. julij 2017 ob 10:57,

zadnji poseg: 23. julij 2017 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gasilci se ukvarjajo še s tlečo petino obrata Ekosistemov v Zalogu, ki naj bi jo pogasili do večera, v ponedeljek pa bodo delo začeli kriminalisti. Okoličanom odsvetujejo zadrževanje na prostem zaradi dima.

Gasilci so v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu od četrtka gasili požar, delo naj bi dokončali zvečer. V ponedeljek zjutraj bodo prizorišče začeli pregledovati kriminalisti. Na prizorišču bo še nekaj dni požarna straža. Goreli so plastični odpadki, sekanci, sončne celice in oprema deponije.

Ker se s požarišča še vedno kadi, gasilci prebivalce bližnjih vasi še vedno opozarjajo, da naj se na prostem ne izpostavljajo in naj se držijo zaprtih prostorov. Vonj po zažgani plastiki je bilo davi zaznati tudi v približno osem kilometrov oddaljenem Novem mestu. Prvi dan požara so morali izvesti tudi evakuacijo bližjih prebivalcev, v petek so se vrnili na domove.

Vabljeni k ogledu fotoreportaže, nastale v nedeljo.

Al. Ma., Foto: BoBo/Srdjan Živulović