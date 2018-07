Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 67 glasov Ocenite to novico! Umaški školjkarji so eno izmed školjčišč, ki so ga sredi Piranskega zaliva začeli postavljati lani aprila, za desetkrat povečali in ga še povečujejo bližje slovenski obali. Foto: Eugenija Carl VIDEO Hrvaški školjkarji širijo... Dodaj v

Ignoriranje arbitraže: umaški školjkarji močno povečali gojišče sredi Piranskega zaliva

Slovenska in hrvaška patrulja iz oči v oči

30. junij 2018 ob 18:10,

zadnji poseg: 30. junij 2018 ob 19:13

Koper - MMC RTV SLO

Hrvaška še naprej dosledno uresničuje napoved, da ne bo upoštevala arbitražne odločbe, kar dokazuje tudi naše današnje razkritje, da umaški školjkarji svoje školjčišče podaljšujejo v slovensko morje.

Eno leto po objavi razsodbe arbitražnega sodišča Slovenija in Hrvaška ostajata vsaka na svojem bregu, diplomatski pingpong se nadaljuje, sporazum je mrtva črka na papirju. Tako so umaški školjkarji eno izmed školjčišč, ki so ga sredi Piranskega zaliva začeli postavljati lani aprila, za desetkrat povečali in ga še povečujejo.

Hrvaško ignoriranje arbitražne sodbe je v Piranskem zalivu eksplodiralo čez vse meje. Lani, tik pred razglasitvijo, sta umaška školjkarja sredi zaliva postavila osem označevalnih boj. Do danes je tam zrastlo ogromno gojišče školjk v polnem obratovanju. Ob obisku terena je jasno, da si Hrvati mejo črtajo po svoje, njihova policija pa ščiti umaške ribiče in školjkarje na sredini zaliva.

Naš krmar pove, da so zadnje boje postavili pred nekaj dnevi. Po naših informacijah ribiški inšpektor hrvaškim ribičem vsak dan napiše najmanj po pet kazni, na koprskem sodišču se nabirajo njihove pritožbe, koliko so jih do zdaj rešili in kako sploh postopajo; odgovore čakamo tudi od okoljskega ministrstva, svoje pa bo moralo povedati tudi zunanje. Lani v tem času so v Zagreb poslali noto. Koliko je zalegla, se vidi iz zraka. Školjčišča so vse večja in vse bližje, policija pa mirno poveljuje v slovenskem teritorialnem morju.

Eugenija Carl