Iz Škocjanskih jam pobrali za 200 vreč odpadkov

Na delu mednarodna zasedba

20. november 2017 ob 10:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Septembra je v Škocjanskih jamah potekala čistilna akcija, v kateri je sodelovalo 190 športnikov iz devetih držav. Pobrali so za okoli 200 vreč odpadkov, so sporočili organizatorji.

Knjiga V neznano (Into the unknown) na temo zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam v devetnajstem stoletju, je na nek način sprožila mednarodno čistilno akcijo Škocjan Caves Rock, ki se je odvijala 23. septembra. Organizirala sta jo Park Škocjanske jame in okoljsko gibanje Guardians of Universe.

Da bi zagotovili uspeh čiščenja v primeru visokih voda, je skupina 25 italijanskih in slovenskih jamarjev že 9. septembra očistila predel v jami z imenom Martel. V tej predhodni akciji so nabrali za okoli 50 vreč odpadkov.

Čistilna akcija 'Škocjan Caves Roc'k je združila številne "outdoor" športnike in druge ljubitelje narave iz devetih držav. Poleg Slovencev so se akcije udeležili še predstavniki Srbije, Hrvaške, Češke, Slovaške, Romunije, Madžarske, Italije in Brazilije, skupno okoli 190 ljudi, ki so se razdelili v deset skupin. Med drugimi so akcijo s prisotnostjo podprli planinci, smučarji, rafterji, kanjonisti, potapljači, parkovci, polarni raziskovalci, kanuisti, kajakaši, jamarji, šolarji, dijaki in domačini.

Skupaj so iz jame in reke odnesli okoli 200 vreč smeti. Prvič v zgodovini Slovenije so jamo očistili tri kilometre od vhoda. Udeleženci so bili navdušeni nad organizacijo in samim potekom akcije. Poleg tega so se spletle nove prijateljske vezi ter nastale nove ideje za boj proti onesnaženju. Izrazili so tudi željo, da bi tovrstna akcija postala tradicionalna.

Al. Ma.