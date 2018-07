Južna Afrika: Divje lovce na nosoroge požrli levi

Največji trg za nosorogove rogove je Azija

6. julij 2018 ob 18:26

Johannesburg - MMC RTV SLO, Reuters

V južnoafriškem naravnem rezervatu Sibuya so, kot kaže, levi požrli tri divje lovce na nosoroge.

Človeške posmrtne ostanke je ob krdelu levov odkril čuvaj parka, ki je v torek popoldne peljal obiskovalce na fotosafari po rezervatu v vzhodni provinci Eastern Cape.

V zgodnjih ponedeljkovih urah so v rezervatu sicer slišali leve, kako spuščajo nenavadne zvoke.

Kasneje, ko je na prizorišče prispela policija in enota proti divjemu lovu, so ob človeških ostankih našli še tri pare čevljev in rokavic, puško in sekiro.

"Zdelo se nam je, da so morali biti divji lovci na nosoroge, sekira pa je to potrdila," je povedal lastnik rezervata Nick Fox. "Da ustrelijo žival, uporabijo puško, sekiro pa, da odstranijo rog.”

Rogovi romajo v Azijo

V Južni Afriki domuje okoli 20.000 nosorogov, kar je več kot 80 odstotkov svetovne populacije te živali, katere število pa zaradi divjega lova naglo upada. Največji kupci nosorogovih rogov so Vietnamci in Kitajci, ki jih uporabljajo v svoji tradicionalni medicini.

Zdravilni učinki rogov so popolnoma nedokazani, a v tem delu Azije verjamejo, da zmleti rogovi med drugim zdravijo raka in - mačka. Kilogram nosorogovega roga v Aziji stane vrtoglavih 4.500 dolarjev.

Lani je bilo v Južni Afriki ubitih več kot tisoč nosorogov.

K. S.