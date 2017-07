Kako se zaščititi pred točo?

Ukrepi za zaščito pred točo sodijo v okvir programa razvoja podeželja

16. julij 2017 ob 16:09,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nevihte s točo so ena izmed stalnic vročih poletnih dni. Toča predstavlja največje tveganje za kmetijske pridelke. Prizadeti, čeprav imajo popolnoma uničene pridelke, pa niso upravičeni do nobene neposredne državne pomoči.

Pred točo se je mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, s protitočnimi mrežami ali investicijami v rastlinjake. To se je pokazalo za upravičeno pri tržnih pridelovalcih, ki so eksistenčno odvisni od pridelka. Izkušnje kmetov pa kažejo, da je učinkovita tudi letalska obramba.

Sistemski zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ne omogoča pridobitve državne pomoči v primeru toče. Proti toči pa se je mogoče z različnimi paketi zavarovati in za kmetijske pridelke pridobiti tudi sofinanciranje zavarovalnih premij.

Kmetijsko ministrstvo z namenom, da bi dosegli večja zavarovanja, načrtuje višje sofinanciranje. Ob tem so se pojavile govorice, da nekatere zavarovalnice že razmišljajo o dvigu zavarovalnih premij.

Za protitočno obrambo in proti njej

Letos je bilo že več neurij s točo. Ministrstvo za kmetijstvo lahko v tistih občinah, ki so zainteresirane, sofinancira tudi letalsko obrambo pred točo. Temu sicer nasprotujeta ministrstvi za okolje in zdravje, toda izkušnje kmetov kažejo, da je mogoče s tem pregnati točonosne oblake na sosednje območje. "Zaradi tega izvajamo to obrambo v SV Sloveniji, ker jo imajo tudi Avstrijci in mislim, da tudi Hrvati," pravi državna sekretarka Tanja Strniša.

Ukrepi za zaščito pred točo in drugimi vremenskimi spremembami sodijo tudi v okvir programa razvoja podeželja. "Na javnih razpisih je mogoče kandidirati za protitočne mreže, rastlinjake, plastenjake, namakalne in oroševalne sisteme," pravi Tadeja Kvas Majer z direktorata za kmetijstvo.

Kaj storiti po toči? Kmetijska svetovalna služba svetuje dognojevanje poljščin z listnimi gnojili, ki vsebujejo mikroelemente in aminokisline ter tretmaje proti glivičnim boleznim, če je to še smiselno. Če je poljščina popolnoma uničena, pa svetujejo podoranje in posevek nove kulture.

Jernejka Drolec, Radio Slovenija