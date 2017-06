Koliko puščavski pesek in črni ogljik ogrožata Alpe?

Nova misija Matevža Lenarčiča

28. junij 2017 ob 14:08,

zadnji poseg: 28. junij 2017 ob 14:11

Slovenska Konjice - MMC RTV SLO/STA

Pilot Matevž Lenarčič je skupaj z Domnom Graufom z letališča v Slovenskih Konjicah poletel na sklepni del letošnje okoljske in raziskovalne misije Mediteran 2017, ki predvideva meritve nad Alpami in osrednjo Evropo.

Cilj raziskave je ugotoviti, koliko črni ogljik in puščavski pesek ogrožata alpske ledenike. Prvi cilj, ki sta ga pilota v sredo dosegla v ultralahkem letalu Dynamic WT 9, je bila 3106 metrov visoka avstrijska gora Hoher Sonnblick, so zapisali v ekipi Green Light World Flight.

Na 3000 metrih višine sta pilota letela mimo najvišje ležeče merilne postaje, kjer se redno preverjajo tudi koncentracije črnega ogljika in puščavskega peska. Pot sta nadaljevala mimo najvišjega avstrijskega vrha Glossglocknerja, proti vzhodnim Alpam v smeri Prievidze na Slovaškem, kjer sta dotočila gorivo in nato nadaljevala pot.

Končni današnji cilj je Bukarešta v Romuniji, kjer naj bi Lenarčič in Grauf pristala v popoldanskih urah. Nadaljevanje meritev v naslednjih dneh je odvisno predvsem od primernih vetrov.

Misija Green Light World Flight se je sicer začela 24. marca, ko je Lenarčič s portoroškega letališča poletel proti Malti in nato nadaljeval proti zahodnem Sredozemlju. Cilj projekta Mediteran 2017 je ugotoviti, koliko črni ogljik in puščavski pesek ogrožata alpske ledenike, ki so pomemben vir pitne vode.

Meritve nad Sredozemljem je Lenarčič končal v dveh tednih, nato pa je skoraj tri mesece čakal na primeren ciklon, ki bo pognal večje količine črnega ogljika in puščavskega peska nad Alpe in s tem zagotovil ustrezne razmere za meritve.

G. C.