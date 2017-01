Poudarki V zbornici na to opozarjajo že vrsto let, tokrat pa svoje zahteve zaostrujejo. Od vlade ter okoljskega ministrstva zahtevajo ureditev zakonodaje, da bo sistem operativen in vzdržen. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zbornica komunalnega gospodarstva na problem neprevzete embalaže opozarja že nekaj let. Foto: BoBo Sorodne novice Video: Prve smetarske igre v Sloveniji - od komposta do smetarskega relija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Komunalna podjetja se dušijo v neprevzeti odpadni embalaži

Če ministrstvo zadeve ne bo uredilo, napovedujejo protestni shod

31. januar 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zbornica komunalnega gospodarstva opozarja, da se komunalna podjetja srečujejo s tonami odpadne embalaže. Podjetja, ki so pooblaščena za odstranjevanje embalaže, te ne prevzemajo.

Nekatere izmed šestih družb za ravnanje z odpadki, ki so pooblaščene za prevzem, reciklažo in odstranjevanje embalaže neredno izpolnjujejo svoje obveznosti. To se najpogosteje dogaja jeseni, ko družbe zasledujejo nižje stroške in zato ne izpolnjujejo obveznosti, je dejal direktor zbornice Sebastijan Zupanc.

Po vsej Sloveniji je ostalo skoraj 6.000 ton neprevzete odpadne embalaže. V ljubljanski Snagi, ki pokriva šestino slovenskega prebivalstva, imajo trenutno 2400 ton neprevzete embalaže. "To je toliko, da je to skladišče že vidno iz vesolja," je dejal pomočnik direktorja Igor Petek, ki prav tako meni, da je vzrok za neprevzemanje odpadne embalaže v težnjah po povečevanju dobičkov.

Dodatni stroški za komunalna podjetja

Direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice Franc Dover je opozoril na dodatne stroške, ki jih imajo komunalna podjetja zaradi neprevzete odpadne embalaže, kot so povečane potrebe po skladiščnih površinah, nabava zaščitnih mrež, povečana notranja logistika in dodatni stroški čiščenja. Močan veter namreč lahko raznese odpadno embalažo tudi do dva kilometra naokoli, je povedal.

S podobnimi težavami se spoprijemajo tudi v Ajdovščini, kjer inšpektorji zahtevajo, naj se do maja nakopičene odpadke odpelje. Direktor Komunalno-stanovanjske družbe Ajdovščina Egon Stopar se je ob tem vprašal, ali naj te stroške zaračunajo uporabnikom. "Mislim, da ne more biti tako," si je odgovoril.

Napovedujejo protestni shod

V zbornici na to opozarjajo že vrsto let, tokrat pa svoje zahteve zaostrujejo. Od vlade ter okoljskega ministrstva zahtevajo ureditev zakonodaje, da bo sistem operativen in vzdržen ter okolijsko sprejemljiv. Ministrstvo naj skupaj z inšpektoratom poskrbi tudi za čimprejšnje ukrepanje in odstranitev nakopičene embalaže z dvorišč izvajalcev komunalne službe odstranjevanja odpadkov. Če se to ne bo zgodilo do konca februarja, pa napovedujejo protestni shod.

L. L.