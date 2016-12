Las Vegas postalo največje ameriško mesto na obnovljivih virih

Prihranek 5 milijonov dolarjev letno

22. december 2016 ob 11:51

Las Vegas - MMC RTV SLO

Od poulične razsvetljave do mestnih parkov, od gasilskih domov do šol – prav vse, kar v Las Vegasu spada pod mestno upravo, zdaj v celoti poganjajo obnovljivi viri energije. S tem je "mesto greha" postalo največje zeleno mesto v ZDA.

"Zdaj smo eno redkih mest na svetu, ki se lahko pohvalijo, da prihaja vsa energija iz zelenega vira," je sporočila mestna uprava.

Zastavljeni cilj so dosegli, ko se je prejšnji teden nedaleč od Las Vegasa odprla velika sončna elektrarna Boulder Solar 1. "To je za Las Vegas resnično dan ponosa," je dejala lasvegaška županja Carolyn G. Goodman.

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja.

Po poti Las Vegasa tudi San Francisco

Je pa res, da medtem ko vso lasvegaško vladno infrastrukturo zdaj poganja obnovljiva energija, mnoge stanovanjske in komercialne stavbe ostajajo precej manj ekološke.

Bo pa mesto z obratom v obnovljivo energijo letno prihranilo približno pet milijonov dolarjev. Las Vegas je v zadnjih letih v obnovljivo energijo vložilo več kot 40 milijonov dolarjev.

Od drugih večjih mest sta se k 100-odstotni uporabi obnovljivih virov energije do leta 2035 zavezala še San Francisco in San Jose (oboja v Kaliforniji), poroča Sierra Club.

K. S.