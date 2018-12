Leben o Katovicah: "Razočaran sem, da pogovori niso prinesli več."

Odmevi podnebne konference COP24 v Sloveniji

16. december 2018 ob 15:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski nevladniki in politiki so podnebni dogovor v Katovicah sprejeli z mešanimi občutki. Spodbudno je, da se Slovenija pridružuje najambicioznejšim državam za boj proti podnebnim spremembam, žal pa vse države ne želijo upoštevati poročila znanstvenikov o resnosti posledic segrevanja ozračja.

Minister za okolje in prostor Jure Leben je v prvem odzivu na dogovor prek Twitterja zapisal, da je razočaran, da pogovori niso prinesli več. "Kar nekaj neusklajenih točk bo potrebno dogovoriti na naslednjem podnebnem vrhu," je dodal. Naslednji podnebni vrh bo sicer v Čilu konec prihodnjega leta.

ZDA in Rusija nočeta slišati za opozorila znanstvenikov

Kot je izpostavil pogajalec z ministrstva za okolje in prostor Marko Maver, je bilo veliko razočaranja predvsem glede nepriznavanja poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) s strani ZDA, Rusije, Kuvajta in Savdske Arabije. Gre za poročilo, pri katerem so sodelovali znanstveniki z vsega sveta in opozarja na kritične razmere in pomen omejitve dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo.

"Končni dokument ne priznava ugotovitev poročila IPPC. To je eno največjih razočaranj, saj je to ključno za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma. To ni dober znak, da se bo to potem izvajalo, kot je treba," je dejal Maver in dodal, da je razočaranje tudi zato, ker je bilo potrebno toliko dogovarjanja pri nekaterih osnovnih točkah.

"Rezultat COP24 ne naslavlja alarmantnih opozoril iz poročila IPCC in pozivov ljudi k učinkovitemu podnebnemu ukrepanju. Od EU pričakujemo, da bo zagotovila več podpore revnim državam in povišala svoje 2030 podnebne cilje in na ta način vodila z zgledom," pa je po zaključku podnebne konference zapisala Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Več o podnebni konferenci COP24 si preberite v članku: Nam bo uspelo obvarovati Zemljo? V Katovicah zelena luč pariškemu podnebnemu dogovoru.



Slovenija se priključuje podnebno ambicioznim državam

Kljub temu so v Focusu izpostavili, da je EU postavila dober zgled, ko se je skupaj z nekaterimi drugimi članicami t.i. koalicije za visoko ambicijo zavezala, da bo do leta 2020 povišala svoje podnebne cilje za obdobje do leta 2030. "Ni ji pa uspelo k temu prepričati tudi vseh drugih vlad," so navedli v Focusu. Kot so še izpostavili, je izjavo "koalicije za visoko ambicijo" podprla tudi Slovenija, ki je za naslednje leto napovedala podvojitev sredstev za podnebno financiranje držav v razvoju.

"Zdaj je čas, da vlada besede prelije v dejanja. Dolgoročna podnebna strategija in nacionalni energetsko-podnebni načrt, ki sta v pripravi in bosta sprejeta do konca leta 2019, morata v skladu z opozorili IPCC opredeliti, kako bo Slovenija dosegla ogljično nevtralnost in emisije do leta 2030 zmanjšala občutno nad zdaj predvidenimi cilji," je še poudarila Kvaceva iz Focusa.

To, kako ambiciozne ukrepe so države pripravljene sprejeti, da se dvig globalne temperature obdrži pod 1,5 stopinje Celzija, bo tudi po Mavrovem mnenju odvisno od posamezne države. Kakšni konkretno bodo cilji Slovenije glede zmanjševanja emisij, še ni znano, ko pa bodo znani, bodo določeni tudi sektorski cilji. Se bo pa Slovenija pri pripravi strategije med drugim posvetovala z Nizozemsko, ki ima strategijo zmanjšanja emisij za do 55 odstotkov do leta 2030 in potem do 95 odstotkov do leta 2050.

Sicer pa bo slovenska podnebna strategija usklajena tudi z energetsko-podnebnim načrtom do leta 2030, ki ga pripravlja ministrstvo za infrastrukturo in ki bo sprejet v prihodnjem letu, je še dodal Maver. Izpostavil je tudi, da ima Slovenija v okviru podnebnega sklada, v katerem se nabirajo sredstva iz prodaje emisijskih kuponov, za leto 2019 na voljo 148 milijonov evrov sredstev, kar je več kot letos.

Dogovor o knjigi pravil

Na konferenci so v soboto pogajalci iz skoraj 200 držav sicer dosegli dogovor o pravilih za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma, ki jih določa "knjiga pravil". "Knjiga pravil je načeloma dobra. Nekatere ključne točke so bile dogovorjene, predvsem glede poročanja in transparentnosti zmanjševanja emisij. Odločanje o glavni točki glede finančnega mehanizma pa je bilo preneseno na naslednjo konferenco, ki bo predvidoma konec prihodnjega leta v Čilu," je pojasnil Maver.





La. Da.