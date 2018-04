Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Letošnji april je nadpovprečno topel. Foto: BoBo Številni so že začeli z delom na vrtovih. Foto: BoBo Dodaj v

Med prazniki nas čaka prijetno vreme

Ohladitev le v četrtek

23. april 2018 ob 22:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nadpovprečne temperature bodo v naslednjih dneh sicer nekoliko popustile, a večjih sprememb tudi med prazniki ni pričakovati, pravi dežurna meteorologinja Veronika Hladnik.

Največ možnosti za krajevne padavine bo v četrtek, nato pa spet kaže na toplo vreme, ki bo omogočalo aktivnosti na prostem. Kot je dejala Veronika Hladnik, so v zadnjih dneh povprečne temperature za vsaj pet do osem stopinj Celzija nad običajnim povprečjem. "Najvišje temperature so bile te dni res zelo visoke za april, saj so presegle 25 stopinj Celzija. V Črnomlju smo v nedeljo namenili celo 30,1 stopinje, kar je za ta čas izjemna temperatura," je dejala meteorologinja.

Letošnji april je tudi glede na tridesetletno povprečje okoli tri stopinje toplejši od običajnih, podobno vreme pa bo vztrajalo do konca meseca. Po navedbah Hladnikove so bili sicer vsi štirje prvi letošnji meseci izven povprečja, januar in april sta bila toplejša, februar in marec pa precej hladnejša.

Po večinoma sončni sredi bo v četrtek naraščala oblačnost. Sredi dneva in popoldne se bodo od severa pričele pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature bodo po besedah Hladnikove nekoliko padle na bolj normalne za ta letni čas, kot za zdaj kaže pa bo vreme ugodno tudi za vse načrtovane izlete v času praznikov. Vsaj za zdaj kaže, da je od petka do ponedeljka zelo majhna verjetnost za kakšne padavine, tudi temperature bodo še vedno med 20 in 25 stopinj.

Kakšne večje vremenske spremembe tako po besedah dežurne meteorologinje za zdaj ni pričakovati. Le petek bo po četrtkovih padavinah nekoliko hladnejši, med 15 in 20 stopinj, a bo prehodna ohladitev zgolj enodnevna in že v soboto je spet pričakovati toplejše vreme. Tudi za naprej kakšnih večjih sprememb še ni na vidiku.

La. Da.