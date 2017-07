Ministrica za okolje obiskala bioplinarno, ki zaradi smradu greni življenje Lendavčanom

Dogovor o izvedbi ukrepov

24. julij 2017 ob 21:02

Lendava - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je obiskala Lendavo, kjer se je dogovorila o nadaljnjih ukrepih za odpravo težav, ki jih povzroča tamkajšnja bioplinarna.

Prebivalci Lendave in okolice se že kakšni dve leti, zlasti pa v zadnjih mesecih, močno pritožujejo zaradi smradu iz tamkajšnje bioplinarne, ki se širi kljub ukrepanju inšpekcije.

"Glede na to, da so inšpekcijske službe že obiskale to podjetje, izdana pa je bila tudi odločba, smo se dogovorili, da se celotna embalaža, kolikor je je še na tem prostoru, odstrani v 15 dneh" je pojasnila ministrica za okolje in dodala, da je embalaže nekaj še ostalo, a po njeni oceni ta ne povzroča dodatnega neprijetnega vonja.

Ker je dovoz odpadkov v predelavo že nekaj časa prepovedan, sama fermentacija pa v komorah že poteka, so se dogovorili, da se ta postopek odvije do konca. Po ministričinih besedah bo to končano v obdobju od 20 do 30 dni, podjetje bo imelo nato še 30 dni časa, da prostore očisti.

"V nadaljevanju smo se dogovorili, da se digestat, ki ga je na tem prostoru še precej, po grobi oceni okoli 800 kubičnih metrov, dovoli do konca letošnjega leta," je dejala ministrica in pojasnila, da je sama kmetijska proizvodnja trenutno v fazi, ko se ta digestat ne more uporabiti, bo pa to mogoče jeseni.

"Dejstvo je, da mora biti pred samim odvozom digestata opravljena še analiza, ki bo pokazala, ali je ta sploh primeren za kmetijske površine," je še pojasnila.

G. C.