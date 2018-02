Mraz na ljubljanskih ulicah: branjevke na tržnici zaščitijo zelenjavo, ne sebe

Poklici, ki jih ljudje kljub mrazu opravljajo na prostem

27. februar 2018 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Branjevka, prodajalec časopisov in natakarica se zaradi mraza ne pritožujejo, pri svojih strankah pa opažajo tako vzdržljivost kot preplašenost, medtem ko prodajalci Kraljev ulice zaznavajo več sočutja.

Ljubljanske ulice kljub mrazu niso prazne, a ljudje hitro stopajo skozi mesto in se pred ostrim vetrom zavijajo v plašče. Pred večino lokalov ni opaziti gostov, saj natakarji v teh dneh na dvoriščih ne strežejo. Gostinski obrat na Ljubljanski tržnici je med redkimi izjemami in je na zimsko sonce postavil nekaj stolov in miz. Ob naročilu kave za točilnim pultom natakarica zavpije: "Ni vam treba čakati, saj vam prinesem ven," ko opazi, da gre za kadilca. Potem ko v tankem puloverju prijazno postreže stranko, ki sedi zunaj, pojasni, da se velika večina gostov v teh dneh zadržuje v notranjosti, glede drugih pa pravi: "Saj jih moramo postreči! Nekateri niso zmrzljivi in zunaj pri miru sedijo tudi po pol ure."

"Krompir ne sme zmrzniti"

Na tržnici ni pravega vrveža, pred stojnicami se prestopajo prodajalci tekstila, le tri stojnice so napolnjene s poljskimi pridelki, ki so dovolj trpežni, da prezimijo. Pred branjevko, ki prihaja iz okolice Ljubljane, sta dva velika soda, napolnjena s kislo repo in kislim zeljem, pod plinskim grelnikom je v prosojnih vrečkah skrbno spravljen krompir, poleg pa česen in rdeče redkvice. Na trg je prišla ob osmih zjutraj, uro pozneje kot običajno, ko je bilo zunaj -8 stopinj Celzija.

Stojnico je pred vetrom zaščitila s polivinilom. "Malo zaščite prodajalci naredimo zaradi blaga, ne zaradi sebe. Mi smo navajeni, že 50 let prodajam na trgu in vem, kako se moram obleči, zato to ni nič hudega. Včasih so bile hude hude zime, ni bilo ne prave obleke ne druge pomoči. Zdaj imamo vse. Plinsko peč uporabljam zaradi krompirja, zelja in zelenjave, da ne zmrzne. Krompir ne sme zmrzniti, ker potem postane sladek. Zaradi mene peči ne bi bilo treba." Pred njeno stojnico se že nabirajo stranke, zato le še potrdi, da je prodajalcev sadja in zelenjave v teh mrzlih dneh precej manj, a predvsem zato, ker se bojijo, da bi jim pridelki zmrznili in bi šel ves trud v nič.

Preplašeni meščani kupujejo manj

"Ho, saj ljudi sploh ni zunaj, kaj šele, da bi kupovali! Ljudje so čisto preplašeni, kakor da bi bili v vojnem času!" vedenje meščanov v mrzlih dneh opiše Rudi Kovačič, ki ob Ljubljanici na prostem prodaja časopise. "Ljudje so preplašeni, saj je ta val mraza prišel nekam na hitro." Na vprašanje, zakaj ne nosi rokavic, pokaže na dva majhna električna grelnika in pravi, da ima malo pomoči in da v rokavicah ne more ravnati z denarjem.

Časopise in revije je začel prodajati ob sedmi uri zjutraj, a ker živi v Martinji vasi pri Mokronogu, vstane pred četrto uro, se z avtobusom odpelje do Trebnjega, kjer prestopi na vlak do Ljubljane. Te dni imajo vlaki po nekaj minut zamude, pravi, saj morajo železniški delavci ročno premikati kretnice, ki ob tako nizkih temperaturah zmrzujejo. Rudi si pozimi za malico privošči enolončnico in čaj, za boj proti mrazu pa priporoča kuhano vino z medom in doda, da tistemu, ki je zdrav, mraz ne more nič hudega.

Kralji ulice opažajo več sočutja

V dnevnem centru Kraljev ulice so danes in v sredo zaradi mraza podaljšali obratovanje, center je tako brez siceršnjega vmesnega premora odprt od 10. do 16. ure, pojasni Goran Jaćimović, ki sodeluje v društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev. Damjan, ki prodaja Kralje ulice, pravi, da te dni ne odhaja na teren, čeprav opaža, da ljudje v slabših razmerah pokažejo več sočutja. "Takrat ko so malo slabše razmere, ljudje dajo več. To se nam vidi na obrazu, ko dosti dobim, se mi to vidi na obrazu in potem hitro spet dobim. Če si v trenutku dobre volje, pozitiven, lahko dobiš tudi bankovec," v učinek dobre volje verjame Damjan, ki raje prodaja v dežju kot v mrazu. Verjame pa, da veliko njegovih kolegov te dni zunaj prodaja Kralje ulice, ker so v to primorani, saj nimajo urejenih stanovanjskih možnosti in denarja za hrano.

Jaćimovič v tem tednu opaža nekoliko povečan obisk centra in večjo potrebo po obleki in obutvi. K njim prihajajo tudi tujci, predvsem delavci, ki so ostali brez dela in plačila in nimajo sredstev za osnovne življenjske potrebe. "Najbolj problematični so tisti, ki imajo zdravstvene težave, s nekaj posamezniki nam še ni uspelo vzpostaviti stika in ne vemo, kaj se te dni z njimi dogaja, sicer pa je enako težko biti brezdomec poleti," dodaja Jaćimović, saj ni pomanjkanje osnovne socialne varnosti nič lažje v lepem vremenu.

Larisa Daugul