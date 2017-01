Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! DEM ne razkriva, kod vse so opravljali meritve. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Ojstrici dovolj vetrnega potenciala, a zadnjo bodo rekli ornitologi

DEM ima opravljene meritve na več lokacijah

29. januar 2017 ob 12:14

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Analiza meritev vetra, ki so jo opravili v Dravskih elektrarnah Maribor, je pokazala, da je pobočje Ojstrice nad Dravogradom vetrno ugodno, a obstajajo omejitve glede števila vetrnic.

V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) so meritve začeli izvajati leta 2014, te pa so so izhodišče za oceno vetrnega potenciala, so pojasnili v DEM-u. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je lokacija vetrno ugodna. Izdelane so že tehnične rešitve, z lokacijo se strinja tudi Holding Slovenske elektrarne.

Na podlagi teh sklepov so pripravili tudi pobudo za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor in hkrati naročili ornitološki monitoring. "Pokazalo se je, da obstajajo omejitve v obsegu postavitev števila vetrnic," so dejali na DEM-u in navedli, da še vedno poteka usklajevanje z naravovarstveniki o končnem obsegu energetske izrabe na tej lokaciji.

Ojstrica na Dravogradom pa ni edino območje, na katerem je družba pridobivala podatke o vetrnem potencialu. Podrobnih lokacij v DEM ne razkrivajo, navedli pa so, da so z obsegom podatkov na še drugih lokacijah, ki so jih analizirali na Pohorju in okolici, dobili toliko podatkov, da bodo sedaj lahko na podlagi kalibriranega modela severne Sloveniji dobili tiste lokacije, ki so vetrno izkoristljive in na katerih so varovana območja taka, da lahko zagotovijo ekonomsko upravičenost vetrnih elektrarn.

A. Č.