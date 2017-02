Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Močan veter bo divjal po SV države. Foto: Posnetke spletne strani Meteo.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na severovzhodu države veter tudi do 90 km/h

V petek zjutraj bo jugozahodnik ponehal

23. februar 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za severovzhodno Slovenijo je Arso zaradi močnega vetra razglasili oranžno stopnjo ogroženosti. Danes zvečer in ponoči bodo sunki dosegli med 70 in 90 kilometri na uro.

Danes bo pretežno oblačno, na zahodu države bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno, pihal pa bo okrepljen jugozahodni veter, zaradi katerega so na Arsu razglasili oranžno stopnjo ogroženosti, a bo veter v petek zjutraj že ponehal. Temperature bodo na vzhodu dosegle do 16 stopinj Celzija, drugod od 9 do 13, je povedal dežurni meteorolog Uroš Strajnar.

V petek bo oblačno, ponekod na Primorskem tudi megleno. Sprva bo deževalo predvsem na zahodu in severu, popoldne se bo dež okrepil in razširil nad vso državo. V petek zvečer bo na Primorskem pihala burja, ki se bo v noči na soboto okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11 stopinj, najvišje dnevne od 4 do 13. Meja sneženja se bo v noči na soboto spuščala. Do sobotnega jutra bodo padavine ponehale, čez dan pa se bo postopno jasnilo.

A. Č.