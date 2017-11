Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razvojni center orodjarstva Slovenije Tecos bo skupaj s partnerji iz Belgije, Francije in Španije v okviru projekta Citruspack ponudil embalažo za sokove in kozmetične izdelke iz agrumov. Foto: Pixabay Dodaj v

Na tržišču kmalu embalaža za sokove in kozmetične izdelke iz ekoloških materialov

Dobra zgodba krožnega gospodarstva

25. november 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropski projekt Citruspack ponuja embalažo za sokove in kozmetične izdelke iz ekoloških materialov.

Projekt, ki ga sofinanca Evropska komisija, je bil prepoznan kot izjemno dobra zgodba krožnega gospodarstva.

Razvojni center orodjarstva Slovenije Tecos bo skupaj s partnerji iz Belgije, Francije in Španije v okviru projekta Citruspack ponudil embalažo za sokove in kozmetične izdelke iz ekoloških materialov.

Vesna Žepič Bogataj, vodja projekta Citruspack, pojasnjuje, da je pobudnik podjetje AMC v Španiji, v katerem proizvajajo sadne sokove iz limon, klementin in pomaranč.

"Pri predelavi teh agrumov nastane ogromna količina odpadnih snovi ... npr., ena pomaranča vsebuje samo 43 % soka, vse ostalo, torej 57 % predstavlja odpadne surovine. Zato je bila želja podjetja, da pretvori te surovine v neke druge, uporabne produkte v končni verigi uporabnikov," pravi Žepič Bogataj.

K projektu so pritegnili različne institucije, institucije znanja in podjetja, ki sodelujejo kot celotna veriga. Gre torej za predelavo odpadnih delov agrumov, olupkov in pulpe, v dva različna materiala. Vlakna odpadnih produktov bodo uporabljena v embalaži za ojačitev le-te, uporabljena pa bodo tudi pri izdelavi plastenk in kozmetične embalaže.

Druga stvar, ki se prav tako že aktivno pripravlja iz teh odpadnih surovin, pa je priprava antioksidantskih spojin, ki se bodo dodajale kozmetičnim kremam.

Vesna Žepič Bogataj pojasnjuje, da prva linija, pri kateri gre za izdelavo biorazgradljive embalaže za kozmetične proizvode, poteka v Sloveniji, v Razvojnem centru orodjarstva Tecos. Druga linija, pri kateri gre za izdelavo plastenk za sokove, pa bo postavljena v Španiji.

"Vsi končni izdelki embalaže bodo 100-odstotno biorazgradljivi, kar pomeni, da ko bo uporabnik zavrgel plastičen proizvod, bo šel ta proizvod v industrijski kompostnik, kjer se bo razgradil do osnovnih monomerov, torej CO 2 , ogljika ... ne gre za nobene toksične spojine in za nobene snovi, ki bi obremenjevale okolje."

EU je program sofinancirala v vrednosti 60 %, trajal bo 3 leta, njegova vrednost pa je 1,700.000 EUR.

Ker gre za okolju prijazen izdelek, je Žepič Bogatajeva prepričana, da so tržne možnosti za tovrstne izdelke velike.

"V teku so pogovori z grškim podjetjem, ki proizvaja kozmetične izdelke na osnovi oljčnega olja, in za njih bomo dizajnirali končni izdelek embalaže. Potencialne uporabnike iščemo tudi na slovenski strani, tako da nam vsakršni interes slovenskih podjetij veliko pomeni."

Program LIFE za okolje in podnebne ukrepe, v okviru katerega je sofinanciran tudi projekt Citruspack, je edini finančni instrument Evropske komisije, ki je v celoti namenjen okoljskim inovacijam. Z njim Evropska komisija v obdobju od 2004 do 2020 spodbuja trajnostni razvoj in doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020 ter veljavnih okoljskih in podnebnih strategij. Program LIFE letos praznuje tudi svojo 25. obletnico obstoja.

Nataša Godec/Radio Si; Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope