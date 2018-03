Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Opozorilo za nedeljo Foto: Arso Opozorilo za ponedeljek in torek Foto: Arso Dodaj v

Na vzhodu države se razlivajo reke, zemeljski plaz zasul cesto

Zaradi plazu je zaprta cesta Majšperk-Logatec

11. marec 2018 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zemeljski plaz je zasul cesto pri Strmcu pri Svetem Florjanu, sicer pa je mogoča manjše razlivanje rek na vzhodu države, jutri bi lahko poplavljala Krka.

Do razlivanja lahko pride predvsem v porečjih Dravinje, Sotle in Polskave. V ponedeljek se bo počasi povečevala tudi površina razlivanja reke Krke, ta bo bregove predvidoma prestopila na območjih vsakoletnih poplav. V ponedeljek so mogoča manjša razlivanja tudi ob Kolpi.

Regionalna cesta Rogatec-Majšperk pa je zaradi zemeljskega plazu zaprta pri Strmcu pri Svetem Florjanu, obvoz je urejen po cesti Kozminci-Žetale-Rogatec. Zaradi poplavljenega cestišča je v občini Majšperk zaprta lokalna cesta Lešje-Koritno.



V soboto so bili na Slovenskih železnicah obveščeni, da železniško progo med postajama Zagorje in Sava ovira skala. Skala je padla v medtirje in se zagozdila v profil levega tira, zaradi poškodbe vozne mreže na desnem tiru pa je bila proga nekaj ur zaprta.

