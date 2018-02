Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 18 glasov Ocenite to novico! Na Dolenjskem so marsikje ceste povsem zasnežene. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik Previdno na pot! Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik VIDEO Sneg povzročal preglavice... VIDEO Sneženje povzroča zmešnja... VIDEO Avtobus zdrsnil na njivo Dodaj v

Največ snega je zapadlo na jugovzhodu Slovenije, ponoči nova pošiljka

V nedeljo bo pritisnil mraz

22. februar 2018 ob 08:29,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sneženje se bo ponoči povsod okrepilo in zajelo vso Slovenijo.

Dopoldne je največ snega, 12 cm, zapadlo v okolici Brežic. Najdebelejša snežna odeja, neupoštevajoč visokogorje, je v Kočevju, kjer je sicer zapadlo 7 cm snega, a ga je skupaj s starim že več kot pol metra. Približno polmeterska odeja je tudi v Beli krajini, kjer je zapadlo 10 cm novega snega. V Ljubljani je 6 cm novega snega, v Postojni pa 1 cm. Največ snega je na Kredarici, okoli štiri metre in pol.

Stanje na cestah

Zaradi sneženja je marsikje po državi oviran promet, opozarja prometnoinformacijski center in dodaja, da so vozne razmere slabše kot običajno, zato so potovalni časi daljši. Sneg se oprijemlje cestišč, zato na PIC-u voznike znova opozarjajo, naj se na pot ne odpravljajo brez zimske opreme.

Novih 20 cm?

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo ponoči sneženje od juga spet nekoliko okrepilo in zajelo vso Slovenijo. Le ob morju ter ponekod na Goriškem bo večinoma deževalo. Snežilo bo tudi v petek (na Primorskem deževalo), še naprej bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna ali močna burja. Na vzhodu bi lahko v prihodnjih dneh zapadlo novih 20 cm snega.

S ceste zapeljal šolski avtobus

Na odseku Mozirje—Šentrupert je dopoldne s ceste na njivo zapeljal šolski avtobus. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, otroke pa so nato premestili na drug avtobus, so za STA potrdili na Policijski upravi Celje.

Na Vipavskem promet ovira močna burja

Zaradi močne burje, ki bo, kot opozarjajo vremenoslovci, v sunkih pihala tudi s hitrostjo 120 kilometrov na uro, je v Vipavski dolini na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina pa promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Temperature do -15, ponekod do -20

Kaj pa nas čaka v dneh, ki sledijo? Od nedelje do četrtka bo povečini suho in zelo mrzlo, pravijo na Arsu. Temperature bodo, razen tik ob morju, ves dan pod lediščem, ob jasnih jutrih pa tudi pod –15 °C. V gorah bo na nadmorski višini 1500 m temperatura med -15 in -18, na 2000 m pa tudi -20 °C. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Veter bo slabel od torka dalje. V četrtek bo čez dan že malo manj mrzlo.

Velika planina: Sedežnica ne obratuje

Težave pa veter povzroča tudi na smučiščih. Z Velike planine so tako sporočili, da zaradi premočnega vetra sedežnica Šimnovec ne bo obratovala. "Obratovala bo le otroška vlečnica Jurček," so zapisali in dodali, da bo smučišče odprto le v spodnjem delu. Nihalka bo obratovala po voznem redu.

