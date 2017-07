Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Posamezne plohe in nevihte bodo v zahodni in severni Sloveniji nastale že dopoldne, popoldne in zvečer pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in se ponekod zavlekle v noč. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Opozorilo pred krajevnimi nevihtami in plohami

K nam priteka hladnejši zrak

11. julij 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agencija za okolje opozarja, da so danes popoldne in zvečer po Sloveniji mogoče močnejše nevihte in krajevna neurja. Predvsem po nižinah jugovzhodne Slovenije bo še velika toplotna obremenitev.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Posamezne plohe in nevihte bodo v zahodni in severni Sloveniji že dopoldne, popoldne in zvečer pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in se ponekod zavlekle v noč. Mogoča bodo tudi krajevna neurja. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na jugovzhodu do 33 stopinj Celzija.



Jutri bo v notranjosti Slovenije sprva oblačno s kakšno kapljo dežja, na Primorskem in v Pomurju pa delno jasno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod spet zavlekle v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 24 do 29, v južnih krajih okoli 30 stopinj C.

Nad severno in srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje, nad južno Evropo in Sredozemljem pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v večernem času vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah bo k nam postopno pritekal nekoliko hladnejši zrak, napoveduje Agencija RS-a za okolje.

