Po Ljubljanskem barju lomastijo medvedi

Medvedko z mladičema so opazili v bližini Notranjih Goric

7. julij 2018 ob 13:33

Vnanje Gorice - MMC RTV SLO, STA

Na območju med Vnanjimi Goricami in zavetiščem na Gmajnicah živijo dve medvedki z mladiči in samec. Srečanja z medvedom tam niso redka, lovski čuvaji pa mirijo, da ob pravilnem vedenju ljudi živali niso nevarne.

Tako kot je prebivalce občin Mengeš in Trzin lansko poletje vznemirila informacija, da se po Dobenu in Rašici sprehaja medvedka z dvema mladičema, je zdaj pozornost vzbudila medvedka z mladičem, ki so jo opazili na Ljubljanskem barju pri Notranjih Goricah, nekateri so medveda v teh dneh opazili tudi na območju sosednjih Vnanjih Goric, poroča Dnevnik.

Medvedko z mladičem je med prečkanjem travnika pri Notranjih Goricah v torek zjutraj v objektiv ujel Andrej Kapla, ki je pod objavljenimi fotografijami na družbenem omrežju Facebook zapisal, da "to ni bilo njegovo prvo srečanje, tudi ne najbližje, je pa bilo najlepše".

Srečanje medvedke z mladičem ni nič nenavadnega, je povedal lovski čuvaj in tajnik Lovske družine Brezovica Andrej Lukanovič. Pri Notranjih Goricah so namreč trenutno medvedka z enim mladičem, medvedka z dvema mladičema, zadnje dni pa se pojavlja tudi malo večji samec.

Lukanovič je ob tem poudaril, da živali niso neobičajno blizu tamkajšnjim hišam, saj je to območje življenjski prostor medveda.

Ob cesti, ki Ljubljano povezuje z Vnanjimi Goricami, je priljubljena kolesarska pot, Lukanovič sprehajalcem in drugim rekreativcem na območju južnega dela Ljubljanskega barja svetuje, naj ob morebitnem srečanju z medvedom upoštevajo nekatere nasvete. Lastniki naj imajo pse na vrvicah, da se ne bodo zagnali v medvedjega mladiča, poleg tega naj se odraslega medveda niti medvedjih mladičev ne zasleduje v želji po atraktivni fotografiji.

Za morebitne ukrepe, kot je denimo odstranitev živali iz okolja, lovska družina nima pristojnosti, saj so zanje odgovorni na Zavodu za gozdove Slovenije. Lovski čuvaji po navedbah Lukanoviča spremljajo medvede na območjih, za katere je odgovorna njihova lovska družina, izvajajo monitoring ter o tem tudi obveščajo zavod in njegovo interventno skupino za velike zveri. A trenutna situacija je po njegovih besedah daleč od tega, da bi nas moralo skrbeti in bi bili potrebni ukrepi.

G. C.