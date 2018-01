Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Februar prinaša precejšnjo spremembo vremena s padavinami in ohladitvijo. Foto: BoBo Zimsko vreme naj bi se nadaljevalo vsaj do polovice februarja. Foto: BoBo Dodaj v

Po toplem začetku leta se s februarjem vrača zima

Snežilo bo do nižin, sneg se bo odbržal

31. januar 2018 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Januar je bil eden najtoplejših v zadnjih stotih letih. A zdaj naj bi se vrnila zima. V petek bo snežilo do nižin, zimsko vreme pa naj bi se nadaljevalo vsaj do polovice februarja.

Medtem ko je bil lanski januar v Sloveniji najhladnejši v zadnjih 30 letih, pa bo letošnji med najtoplejšimi v zadnjih, lahko bi rekli kar stotih letih, pravi meteorolog na Agenciji RS za okolje Brane Gregorčič. Glede na izmerjene temperature je bil med 2. in 4. najtoplejšim v stoletju. Podobno toplo kot januarja letos je bilo januarja 2014, 2007, 1988 in 1975, pri čemer je bil najtoplejši januar pred štirimi leti.

A vreme se bo s februarjem spremenilo. Prihajajo padavine in ohladitev. Padavine se bodo začele že v četrtek v zahodni Sloveniji, v noči na petek in v petek čez dan pa bodo zajele celotno državo. Po nižinah bo sprva deževalo, nato pa bo v petek dopoldne od severa začel dež prehajati v sneg. Sneženje bo ponehalo v soboto dopoldne.

V večjem delu notranjosti Slovenije meteorologi napovedujejo po nižinah od 10 do 25 centimetrov snega, na Primorskem bo po nižinah deževalo. V gorah lahko zapade od pol pa celo do enega metra novega snega. Nevarnost snežnih plazov se bo v visokogorju v petek predvidoma povečala vsaj na četrto stopnjo.

Vreme se bo nato v soboto umirilo. V soboto popoldne bodo prve razjasnitve na zahodu, nedelja bo deloma jasna in hladna.

Nekaj rahlega sneženja napovedujejo spet v prvi polovici prihodnjega tedna. Prva polovica februarja bo, kot kaže, kar zimska, tako da bo ta sneg obležal, je še napovedal Gregorčič.

Snežne razmere v visokogorju

V četrtek se bodo razmere ob padavinah v visokogorju hitro spreminjale. Snežilo bo na trdo podlago, zato se bo novi sneg z njo slabo sprijel. Jugozahodnik bo prenašal sneg v zamete. Pod okoli 1.200 metri bo marsikje deževalo, tam se bo sneg začel nabirati v noči na petek in od petka dopoldne naprej. Lavinske razmere se bodo poslabšale. S strmejših pobočij je že med sneženjem pričakovati spontano proženje predvsem, številnih manjših in posameznih srednje velikih plazov. Skupno bo zapadlo od 20 do več kot 50 centimetrov snega.

A. S.