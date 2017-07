Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Potem ko so na avtocesti med predorom Ločica in cestninsko postajo Vransko našli tri povožene medvedje mladiče, je v torek zvečer na avtocesto zatavala še medveka, ki je po trku z osebnim avtomobilom poginila (Fotografija je simbolična). Foto: EPA Sorodne novice Vransko: Povoženi trije medvedji mladiči, opozorilo pred razjarjeno medvedko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po treh medvedjih mladičih na avtocesti poginila še medvedka

Poginila je na kraju nesreče

12. julij 2017 ob 10:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Voznik osebnega vozila je v torek okoli 23. ure na avtocesti za izvozom Vransko v smeri Ljubljane povozil medvedko.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje je medvedka na kraju nesreče poginila, voznik avtomobila pa pri trku ni bil poškodovan.

Le noč prej so na na avtocesti med predorom Ločica in cestninsko postajo Vransko našli tri povožene medvedje mladiče, predvidevalo pa se je, da se razjarjena medvedka zadržuje na tem območju, zato so na Darsu hitrost na odseku omejili na 80 kilometrov na uro.

Za zdaj še ni znano, kako so medvedi zatavali na avtocesto, saj 1,8 metra visoka ograja ni poškodovana. Vojko Križnik iz Lovske družine Vransko je za MMC sicer že v torek pojasnil, da medvedji mladiči "plezajo kot mačke" in zlahka prečijo avtocestno ograjo.

