Pogrešana žival: trobarvni beagel (Zgornja Polskava)

15. november 2017 ob 09:58

Zgornja Polskava - MMC RTV SLO

Opis živali: Izgubil se je trobarvni beagel, star sedem let. Je prijazen, radoveden in zaupljiv, čipiran in redno cepljen. Ima ovratnico z značko, na kateri je telefonska številka.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je na Zgornji Polskavi.

Od kdaj je žival pogrešana?

Avgust 2017

Kontaktni podatki lastnika:

041/634-780

M. I.