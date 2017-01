Poledica in sneg na cestah povzročata kaos

Policija opozarja na previdnost na cestah

13. januar 2017 ob 06:36,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prometne razmere se na cestah po večjem delu države slabšajo. Večinoma sneži, zato je promet oviran in upočasnjen. Zdrs tovornih vozil je povzročil več preglavic na primorski avtocesti, kjer izločajo vozila s priklopniki in polpriklopniki.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila primorska avtocesta dvakrat zaprta. Popoldne je med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru zagorelo tovorno vozilo zaradi tehnične okvare na motorju, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Zaradi zimskih razmer na primorski avtocesti poteka izločanje priklopnikov in polpriklopnikov pred počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani, počivališčem Povir v smeri Gabrka, priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Podobno izločanje poteka tudi na hitri cesti Nova Gorica–Razdrto pred cestninsko postajo Bazara v smeri Razdrtega in na vzhodni mariborski obvoznici med priključkoma Zrkovci in Rogoza v smeri Ljubljane.

Gruškovje zaprto za tovorna vozila

Hrvaški varnostni organi na mednarodnem prehodu Gruškovje zaradi obilnega sneženja v državo ne spuščajo več tovornih vozil, saj so ti do zdaj povzročili že več zastojev. S PU-ja Maribor zato voznike tovornih vozil opozarjajo, naj se v skladu s predpisi sami izločijo na predpisanih mestih. Na mejnih prehodih Babno Polje in Petrina je prepovedan promet za tovorna vozila, težja od 7,5 tone. Tovornjake izločajo tudi na mejnem prehodu Šentilj.

Za tovorna vozila sta zaprti tudi cesta Novo mesto–Metlika in Hrastnik–Rimske Toplice, medtem ko na cestah Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič, Spodnja Idrija–Godovič ni dovoljen promet za priklopnike in polpriklopnike. Na cestah čez prelaze Ljubelj, Korensko sedlo, Jezersko in Radeljski prelaz je obvezna uporaba verig. Te so potrebne tudi na cestah Zatrnik–Pokljuka in Sorica–Bistrica.

Snežilo bo tudi prihodnji teden

Vremenoslovci v nedeljo napovedujejo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in spet hladneje, v ponedeljek delno jasno in hladno vreme. Od torka naprej kaže na občasno sneženje. Temperature bodo ves teden zimske, zjutraj od -10 do -5, čez dan pa okoli ničle, je še napovedal Luka Ravnik.

Višina snežne odeje se po državi razlikuje. V Ljubljani je zapadlo slabe štiri centimetre snega, v Mariboru malo manj kot dva centimetra, na Vrhniki šest, v Logatcu pet, v Postojni tri, v Novem mestu sedem in v Murski Soboti šest centimetrov. Debelejšo snežno odejo so namerili na Koroškem, v Slovenj Gradcu je namreč zapadlo 18, v Mežici pa 22 centimetrov snega. Še več snega je zapadlo v gorah. Na Krvavcu so tako izmerili 38 centimetrov snega, na Vršiču 53, na Voglu pa 61 centimetrov snega.



Ponoči bodo padavine oslabele in postopno ponehale, najpozneje na jugu in vzhodu države. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -5, v Zgornjesavski dolini do -10, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -3 do 3, ob morju do 7 stopinj.

Vozite previdno, počasi in na večji varnostni razdalji!

Zaradi padavin so ceste ponekod poledenele in spolzke, opozarjajo tako vremenoslovci kot policisti in prometnoinformacijski center, saj so tla še zmrznjena. Z več policijskih uprav so tako sporočili, naj vozniki vozijo zelo previdno, počasneje kot običajno, na večji varnostni razdalji, izogibajo naj se sunkovitim manevrom in prehitevanjem, pred ovinki naj zmanjšajo hitrost in pazijo pri vožnji po klancih navzdol. "Zelo spolzko je lahko tudi na pločnikih, kar naj upoštevajo pešci," je še dodal tiskovni predstavnik PU-ja Kranj.

V ljubljanskem UKC-ju so pojasnili, da so do 12.30 obravnavali že 140 poškodovanih, predvsem zaradi padcev, zvinov in zlomov.

Tla in vodotoki ponekod zamrznjeni

Na Arsu ob tem opozarjajo, da so ob predvideni prehodni odjugi ponekod možne spremenjene odtočne razmere. Nekateri manjši vodotoki so zamrznjeni po vsej strugi, zato je njihova pretočnost zmanjšana. Zamrznjena so tudi tla. Predvidene padavine v obliki dežja lahko v takšnih razmerah ostanejo na površju oz. voda odteče po površini.

Spodaj si lahko ogledate animacijsko napoved padavin do sobote. Vir: Arso

