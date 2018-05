"Poscana" Zofka bo najverjetneje najhladnejši dan v maju

Ohladitev ledenih mož temperature vrnila v dolgoletno povprečje

14. maj 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ledeni možje in "poscana" Zofka prinašajo v prihajajočem tednu nestanovitno vreme in ohladitev, ki bo temperature vrnila v dolgoletno povprečje. Pričakovane so občasne plohe, od četrtka dalje tudi kakšna nevihta.

Letošnji ledeni možje, ki godujejo od 12. do 14. maja, niso pretirano ledeni, se je pa z njihovim prihodom zračna masa ohladila, "poscana" Zofka, ki ima god 15. maja, v torek, pa bo najverjetneje celo najhladnejši dan v mesecu maju, je za MMC pojasnil Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (ARSO). Največ dežja se pričakuje v ponedeljek, a tudi Zofka ne bo povsem brez padavin. V gorah bo pobelilo vrhove nad 1800 metri, po nižinah mraza ne bo, bodo pa dnevne temperature v torek in tudi sredo povprečno še pod 20 stopinjami Celzija. Svežina ledenih mož bo tako trajala nekje do četrtka.

"A treba je vedeti, da smo v zadnjem mesecu dni konstantno za okoli pet stopinj nad dolgoletnim temperaturnim povprečjem," je pristavil. Zelo visokih majskih temperatur v naslednjih desetih dneh sicer ni na vidiku, saj bo vztrajal nestanoviten tip vremena. Občasno se bodo pojavljale popoldanske plohe, od četrtka naprej, ko bo spet topleje, tudi nevihte.

Aprilsko vreme je bilo rekordno toplo, odkar obstajajo meritve, kar se v maju ne bo ponovilo, a bo tudi mesec maj toplejši od dolgoletnega povprečja. Prva polovica tedna bo tako pod vplivom hladnih mož nekje v dolgoletnem povprečju, potem pa bo verjetno temperatura spet začela naraščati. "Vreme bo v tem tednu bolj aprilsko, aprila smo imeli majske temperature, zdaj pa smo glede vremena in temperatur bolj aprilski," je pojasnil, kakšno vreme so prinesli ledeni možje v prihajajočem tednu.









Uporabne napovedi omejene na dva tedna

Če na Zofko močno dežuje, naj bi to pregovorno pomenilo, da bo poletje sončno in toplo. Kakšno poletje torej lahko pričakujemo? "Tega žal ni mogoče z gotovostjo napovedati, na območju zmernih geografskih širin so vedno mogoče občutne in hitre spremembe vremenskega režima, in sicer zaradi spreminjajoče se lege polarne fronte. Uporabne napovedi so omejene na dva tedna vnaprej, vse, kar je daljša doba, je povsem nezanesljivo," je pojasnil Gregorčič in dodal, da je v stroki prevladalo stališče, da se dolgoročnejše napovedi, dokler ne bodo bolj zanesljive, v javnosti ne objavljajo.

Pankracij, Servacij in Bonifacij, trije ledeni možje, ki imajo god 12., 13. in 14 maja, so krščanski svetniki. Pankracija so zaradi trdne vere v krščanstvo leta 304 pri rosnih 14 letih obglavili Rimljani. Servacij je bil duhovnik in misijonar, ki je pretežno deloval na območju Galije, velik borec proti arijanstvu (verski nauk škofa Arija iz Aleksandrije). Bonifacij pa je bil prav tako misijonar, ki ga je mučeniška smrt doletela nekje na območju današnje Turčije. Ledenim možem sledi Zofija, ki goduje 15. maja. Je simbol modrosti in učenosti, kot pove njeno ime v latinščini, zato jo pogosto upodabljajo s knjigo v roki.

Letos ledeni možje prinašajo dež, Zofka pa bo verjetno najhladnejši majski dan s popoldansko temperaturo pod 20 stopinj. — ARSO vreme (@meteoSI) May 14, 2018

Gorazd Kosmač