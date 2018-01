Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmeren potresni sunek je stresel Posočje. Foto: Arso Dodaj v

Posočje je stresel zmeren potresni sunek

Potres v okolici Kobarida

17. januar 2018 ob 13:20

Kobarid - MMC RTV SLO, STA

Seizmografi so danes ob 11.22 zaznali zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče v bližini Kobarida.

Potres pa so čutili prebivalci Tolmina, Bovca in Kobarida, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 3,3, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.

A. S.