Potres v Peruju terjal dve smrtni žrtvi, ranjenih je več kot 60

Tresenje tal so čutili tudi 500 kilometrov od epicentra

14. januar 2018 ob 17:21

Arequipa - MMC RTV SLO, STA

Regijo Arequipa južno od perujske prestolnice Lima je stresel močen potres z magnitudo 7,3, v katerem sta po zadnjih podatkih umrla dva človeka, 65 je ranjenih. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamiji, a so ga pozneje umaknile.

Po navedbah perujske civilne zaščite je na eno od žrtev v mestu Yauca padla skala, za drugo pa je bilo usodno zrušenje hiše v Bella Unionu. Žarišče potresa, ki je prebivalce stresel med spanjem ob 4.18 po lokalnem času, je bilo 12 kilometrov pod morjem blizu Acarija. Iz regij Arequipa, Ica in Ayacucho poročajo o 65 ranjenih.

Številni so se zbudili in zbežali na ulice, predvsem na območju Arequipe, tresenje tal pa so močno čutili tudi v približno 500 kilometrov oddaljenem glavnem mestu. V nekaterih obalnih krajih, med drugim v Lomasu, ki leži le 26 kilometrov od žarišča potresa, se je porušilo več hiš.

Kot poroča BBC, so se oblasti bale, da je pogrešanih 17 rudarjev, potem ko se je v potresu zrušil rudnik, a so sporočile, da je z njimi vse v redu.

