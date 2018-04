Prebujajo se medvedi, pse v gozdu imejte na povodcih

4. april 2018 ob 09:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medvedi počasi zapuščajo svoje brloge, zato je večja možnost, da se ljudje srečajo s to največjo slovensko zverjo. Izogibajte se krajev, kjer so lahko brlogi, psov pa ne spuščajte s povodcev.

Slovenski strokovnjaki za velike zveri ljudem ob sprehodih v naravi priporočajo, da se gibajo tako, da bodo opazni, še posebej v grmovju ali gostem rastju. "Če zagledamo medveda, se mu ne približujmo in ga ne nadlegujmo, opazujmo ga in se tiho umaknimo v smeri prihoda," so zapisali na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.

Srečanja z medvedi v naravi so sicer izredno redka. Medved v človeku ne vidi plena, temveč grožnjo in se mu zato najraje izogne, če je to le mogoče. Napade pa lahko, če se približamo medvedki z mladiči ali medveda presenetimo zelo na blizu. Medveda bo razdražil tudi pes, ki se giba po gozdu brez povodca. Pes bo nato pri lastniku iskal zavetje in tako medveda pripeljal k človeku.

Velja tudi splošno priporočilo, da v naravi in v bližini naselij ne puščamo ostankov hrane in drugih užitnih odpadkov, saj s tem privabljamo medveda v bližino človeka in ga navajamo na svojo prisotnost.

Volku ne sledite

Redka so tudi srečanja z volkom, saj se bo ta, če je le mogoče, človeku izognil. Če volka opazimo v daljavi, strokovnjaki priporočajo, da ga mirno in tiho opazujemo in mu ne sledimo. Če ga presenetimo in pride do bližnjega srečanja, bo pobegnil. Adrenalina v sebi se takrat po priporočilih strokovnjakov lahko znebimo tudi tako, da kričimo ali ploskamo.

