Preplah zaradi povečanega radioaktivnega sevanja pri Krškem je bil lažen

Šlo je bodisi za napako na merilni postaji bodisi za motnjo v okolici

11. november 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na eni od spletnih strani Evropske komisije, na kateri spremljajo radioaktivno sevanje v Evropi, so v petek popoldne na območju Krškega zaznali izjemno povečanje radioaktivnega sevanja gama.

Sevanje na merilni napravi na sv. Mohorju pri Brestanici je domnevno za večmilijonkrat preseglo dovoljeno vrednost, šlo naj bi za 60 milijonov nanosivertov močno radioaktivno gama sevanje.

"V neposredni bližini Krškega je še 20 drugih merilnih postaj, nobena druga pa ni zaznala tega povišanja. Strokovnjaki, s katerimi smo se pogovarjali, pravijo, da je najbrž šlo za napako na tej eni postaji ali pa za kakšno kratkotrajno motnjo v njeni okolici," je za TV Slovenija poročal Žan Dolajš.

"Sklepati gre, da je bilo kaj narobe s tem instrumentom ali pa z nečim v njegovi neposredni okolici - kadar nekdo na primer izvaja radiografske preiskave ali pa kaj vari. Podatki pa so na spletno stran preneseni takoj, osvežujejo se vsake pol ure, to lahko potem vidijo vsi pri nas in po svetu, zato razumem, da lahko kdo zaradi tega postane nervozen in hoče pojasnila - no, ta so zdaj tukaj," miri direktor Uprave RS-a za jedrsko varnost Andrej Stritar.

Tudi v Jedrski elektrarni Krško (NEK) pravijo, da je pri njih vse v redu in da elektrarna obratuje s polno močjo. Stritar pa je še povedal, da se takšne anomalije v sistemu dogajajo na dva do tri mesece in da širše javnosti zato ne obveščajo posebej.

VIDEO Zagodla jo je napaka na merilni napravi

T. H.