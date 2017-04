Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Ponekod lahko zapade tudi do 250 litrov na kvadratni meter. Foto: BoBo Reke bodo močneje naraščale po večjem delu države. Foto: Arso Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihaja obilno deževje in s tem možnost poplav

Reke bodo naraščale po večjem delu države

26. april 2017 ob 12:38,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od srede do petka bo v večjem delu Slovenije padlo od 40 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije pa od 100 do okoli 250 litrov. Reke bodo narasle.

Močnejše naraščanje rek na Agenciji za okolje (Arso) napovedujejo v četrtek in v noči na petek, naraščale pa bodo v večjem delu Slovenije. V četrtek so zato na izpostavljenih mestih mogoča razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov. Sprva v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi, zlasti v hribovitih delih severne in severovzhodne Slovenije. Verjetni so tudi večkratni porasti vodotokov.

V sredo in v četrtek bo ob večerni plimi, med 21. in 23. uro, gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.

Naraščanje rek se bo nato nadaljevalo v noči na petek. Zlasti v porečjih Vipave, Save Bohinjke in srednje Save, Savinje, Dravinje in Kolpe so mogoča razlivanja rek predvidoma na običajnih območjih vsakoletnih poplav.

V petek se bodo padavine umirile

Danes popoldne bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo oblačno in občasno bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, na severu pa do Koroške. Več padavin bo na zahodu. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 19, v vzhodnih krajih do 22 °Celzija.



Jutri bo oblačno. Že zjutraj bo dež zajel večji del Slovenije, na Primorskem bo lahko tudi zagrmelo. Čez dan bo deževno, najmanj dežja bo med Belo krajino in Bizeljskim, kjer bo začelo močneje deževati šele zvečer ali v noči na petek. Veter bo nekoliko oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 11 do 17, v jugovzhodnih krajih do 21 °Celzija.

V petek čez dan bodo padavine slabele in se umikale proti vzhodu, oblačnost se bo trgala. Popoldne bodo nastale še posamezne plohe. Nekoliko hladneje bo.

