Proti večeru mogoče silovite nevihte z močnim vetrom in udari strel

13. avgust 2018 ob 12:24,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zvečer prihajajo nevihte z močnimi nalivi, močni sunki vetra bodo najizrazitejši na Obali. Lahko se razlijejo hudourniški vodotoki, mogoča je toča, nevarni bodo tudi udari strel.

Zvečer, ponoči in v torek dopoldne se bodo razdivjale nevihte z močnimi sunki vetra, ki bodo najbolj izraziti na Obali. Predvsem v zahodnih krajih bo že popoldne več oblačnosti in začele bodo nastajati krajevne nevihte. V jugozahodnem delu države bodo lokalno mogoči močnejši nalivi, sunki vetra in udari strel, izključena ni niti toča. Na tem območju lahko v šestih urah zapade tudi od 20 do 40 milimetrov padavin, opozarja Agencija RS za okolje.

Hudourniški vodotoki lahko hitro narastejo in se razlijejo, možne pa so tudi poplave meteorne vode. Zato na Arsu svetujejo, da naj prebivalci na ogroženih območjih spremljajo trend vodostaja in hidrološka obvestila ter naj se ne zadržujejo v bližini hudournikov.

Številne strele lahko povzročijo požare

Po napovedih meteorologov lahko udari strel na jugozahodu zanetijo tudi požare. Zato na Arsu svetujejo, da prebivalci ob nevihti počakajo na varnem mestu v zgradbi, tisti na prostem naj poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu, tisti na morju pa naj poiščejo najbližji varen pristan. Poleg tega naj se prebivalci med nevihto ne zadržujejo pod drevesi ali daljnovodi, na Arsu odsvetujejo tudi parkiranje pod drevesi.

Ponoči bodo krajevne nevihte po napovedih Arsa zajele tudi osrednjo in južno Slovenijo. Tudi tam lahko narastejo hudourniški vodotoki. Zato svetujejo, da so prebivalci pozorni na bližajoče se nevihtne oblake, med nevihto, ki običajno ne traja dolgo, pa naj počakajo na varnem mestu.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Še bodo mogoče krajevno močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

