Reke se na nekaterih območjih še vedno razlivajo

Vozne razmere bodo ponoči slabše kot običajno

15. december 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 21:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se bosta v noči na soboto in v soboto reki Kolpa in Krka razlivali ob strugi na območjih pogostih poplav.

Poplavljena območja na Ljubljanskem barju, kjer poplavlja Ljubljanica, in ojezerjene površine kraških polj na Dolenjskem in Notranjskem se bodo še nekoliko povečale.

Kolpa bo do noči še narasla v srednjem toku, v spodnjem toku pa bo naraščala predvidoma do sobote dopoldan. Krka bo ponoči znova nekoliko narasla in se razlivala ob strugi. Naraščajo in razlivajo se tudi manjše reke na Kočevskem, so za STA opozorili na Arsu.

V zahodni in južni Sloveniji je povečana verjetnost za zemeljske plazove, do njih pa lahko pride tudi v drugih predelih države.

V notranjosti Slovenije sneg do nižin

Zvečer in ponoči se bo meja sneženja v notranjosti Slovenije spustila do nižin, na Primorskem bo začela pihati šibka do zmerna burja. V soboto zjutraj bodo padavine povsod ponehale, najpozneje na jugu države. Večinoma bo oblačno, popoldne se bo ponekod v zahodnih krajih delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vozne razmere bodo ponoči slabše kot običajno, zato bodo daljši tudi potovalni časi. Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme, opozarja prometnoinformacijski center.



Poziv k čiščenju brežin in strug

Direkcija za vode pri ministrstvu za okolje in prostor je pozvala vse uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč k odstranjevanju vegetacije, ki se nabira na brežinah in v strugah vodotokov. Kot navajajo, se z zaraščenostjo povečuje ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda.

Poplavljeno Ljubljansko barje (sreda, 13. decembra 2017); foto: Bobo

G. C., M. R.