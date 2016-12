S 1. 1. v kuriščih obvezni merilniki ogljikovega monoksida

Kazni za kršitelje niso predvidene

25. december 2016 ob 22:33

Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, plinom, ki je brez barve, vonja in okusa, je v zadnjih dveh desetletjih umrlo 230 ljudi. Senzor bo po novem letu obvezen za kurišča, ki zajemajo notranji zrak.

Razmere so posebej kritične v kurilni sezoni, zato moramo imeti od novega leta vgrajene naprave za zaznavanje smrtno nevarnega plina, ki s predirljivim opozorilnim zvokom rešujejo življenja. Gre za alarmno napravo za merjenja vsebnosti ogljikovega monoksida v zraku, je za TV Slovenija poročal Bojan Peček.

Strokovnjaki imajo v zadnjih dneh z montažo merilnih naprav veliko dela, saj bodo te po novem letu obvezne, pa čeprav ima pravilnik lepotno napako, saj ne predvideva sankcij zoper kršitelje. A to ni najpomembnejše, stroški za montažo pa tudi ne. "Cenovno so seznorji od 25 evrov naprrej, da si rešiš življenje, to res ni velika vrednost," je dejal Darko Sušnik, direktor podjetja ABD Dimnikarstvo.

Merilniki morajo biti tam, kjer kurimo, kurilna naprava pa zajema notranji zrak. "Vse kurilne naprave, ne glede na vrsto goriva, ki zajemajo zrak iz prostora za zgorevanje, do katerih ni doveden zunanji zrak," je Sušnik pojasnil kje so po novem senzorji obvezni.

Prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so glavobol, slabost in zmedenost, če pa je vsebnost plina v krvi več kot 60 odstotna, je to lahko usodno. "Začne se s padcem krvnega pritiska, odpovedjo dihal, komo in na koncu smrtjo," je pojasnil Simon Sedonja, vodja reševalne službe ZD Murska Sobota. A tudi pri osebah, ki jih sicer uspejo rešiti, so zaradi poškodb možganov hude trajne posledice.

