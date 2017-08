Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nevihte bodo najmočnejše na zahodu države. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S hladno fronto prihajajo tudi nevihte in neurja

Do nedelje bo fronta prešla Slovenijo

19. avgust 2017 ob 10:22,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

V noči na nedeljo bo Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo ozračje ohladila za okoli 10 °C. Možne so močne lokalne nevihte, zlasti na zahodu države.



V soboto zvečer in ponoči lahko predvsem na Primorskem ob prehodu hladne fronte nastanejo krajevna neurja, so opozorili na Agenciji za okolje RS (Arso). Pojavijo se lahko močne nevihte z nalivi in sunki vetra, ob tem pa lahko narastejo tudi manjše reke in hudourniki.



"Po trenutnih najbolj verjetnih scenarijih naj bi že v soboto dopoldne začel pri tleh dotekati zrak s severne strani Alp, ki praviloma vsebuje manj vlage in ni tako vroč. Zato pregretost ozračja in s tem povezane razmere za nastanek močnih predfrontalnih neviht ne bodo tako izrazite. Kljub temu prve predfrontalne nevihte pričakujemo v soboto popoldne, bolj intenzivno dogajanje pa potem v noči na nedeljo. Po trenutnih izračunih bodo neurja najbolj verjetna na zahodu države. Ker se turistična sezona še ni končala, so posebej ranljive lokacije kampi in pa morda tudi prireditve na prostem, ki se bodo zavlekle v noč. Fronta bo prešla Slovenijo do nedelje zjutraj, ko nas bo preplavil za kakšnih 10 °C hladnejši zrak," so na Arsu zapisali na družbenem omrežju Facebook. Vremenoslovec Janez Markošek je za STA dejal, da poletje s to hladno fronto še ne bo odšlo, saj se bo naslednji teden ponovno ogrelo do okoli 30 °C.

Plohe in nevihte se bodo začele popoldne pojavljati od severozahoda in bodo do noči postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, v južni Sloveniji do okoli 30 °C.

Ponoči bo oblačno s padavinami, predvsem na Primorskem bodo še nevihte s krajevnimi neurji. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Jutri bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva oblačno, dež bo zjutraj ali zgodaj dopoldne ponehal. Čez dan se bo delno zjasnilo, nastale bodo še krajevne plohe. Še bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 °C.

A. Č.