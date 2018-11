Sicilija: V poplavljeni hiši umrli otroci, starši in stari starši

Slabo vreme v Italiji v zadnjem tednu vzelo že 29 življenj

4. november 2018 ob 10:59,

zadnji poseg: 4. november 2018 ob 19:19

Palermo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na Siciliji je v hudem neurju umrlo dvanajst ljudi. Največ žrtev je zahtevala narasla reka blizu Palerma, kjer so potapljači iz poplavljene hiše potegnili devet trupel.

Nesreča se je zgodila v kraju Casteldaccia nedaleč od Palerma, kjer je zaradi obilnega deževja hitro narasla tamkajšnja reka Milicia. Žrtve so člani dveh družin - otroci, stari eno leto, tri in 15 let, njihovi starši in stari starši. Trije ljudje, ki so bili v času neurja na dvorišču, so preživeli. Župan Casteldaccie Giovanni Di Giacinto je dejal, da gre za veliko tragedijo in da reka Milicia še nikoli ni tako narasla, poroča BBC.

Deseto smrtno žrtev je neurje zahtevalo v kraju Vicari, blizu Agrigenta pa sta umrla moški in ženska, potem ko je njun avtomobil odnesel narasel potok. V mestu Corleone enega človeka pogrešajo.

Prizadeta območja na Siciliji je obiskal italijanski premier Giuseppe Conte, ki je dogajanje označil za veliko tragedijo. Napovedal je zasedanje italijanske vlade, na katerem bodo razglasili izredne razmere in na območje poslali pomoč.

Neurja že ves teden

Neurja z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki po vsej Italiji pustošijo že teden dni, so zahtevala skupno že najmanj 29 smrtnih žrtev, povzročila pa so tudi veliko gmotno škodo. Med najhuje prizadetimi je dežela Veneto na severu Italije, ki jo je obiskal notranji minister Matteo Salvini. Italija je po njegovih besedah za spopadanje s posledicami neurij predvidela 250 milijonov evrov, vlada pa bo zaprosila za posebna sredstva EU-ja.

Vremenoslovci močno deževje napovedujejo tudi za danes. Opozorila pred vremenskimi nevšečnostmi še naprej veljajo za šest pokrajin, od Venete na severu do Sicilije in Sardinije na jugu.

VIDEO Conte po neurju obiskal Sicilijo

VIDEO Neurje na Siciliji zahtevalo več življenj

A. P. J., J. R.