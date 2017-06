Silovito neurje na Hrvaškem: umrl 65-letnik

Gasilci so imeli veliko dela

26. junij 2017 ob 12:43

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V nedeljo je večji del Hrvaške zajelo silovito neurje. Veter je ruval drevesa, toča je uničila kmetijske pridelke, dež pa je poplavil številne stanovanjske objekte in ceste. V neurju je umrl 65-letnik z območja Reke.

Moški se je utopil pri otoku Krku, kjer se je zaradi sunkov vetra in valov prevrnil njegov čoln, manjše plovilo s kabino. Drugi član posadke se je rešil, je na spletni strani poročal Novi list.

V številnih krajih po državi se je po soparnem nedeljskem dnevu stemnilo še pred večerom, ko so močan veter in padavine zajeli območja od Istre, prek notranjosti države do skrajnega vzhoda Slavonije.

Gasilci so imeli veliko dela od Umaga in Poreča, prek Zagreba in Siska do Osijeka. Nekatera drevesa so padla na prometnice. Prav tako so strele zadele in zažgale nekaj dreves v hrvaški Istri, je poročal Jutarnji list.

Toča je padala na celinskem delu države, ponekod v velikosti oreha, med drugim v Humu na Sotli ob meji s Slovenijo in na območju Siska, kjer so bile poplavljene nekatere ceste. Toča je uničila kmetijske pridelke.

Več kot 60 posredovanj v Zagrebu

Močan dež je zajel tudi Zagreb, kjer so gasilci in druge dežurne službe posredovali več kot 60-krat, predvsem zaradi poplavljenih kleti v stanovanjskih objektih, podrtih dreves in prekinitve električne napeljave, so sporočili v zagrebški mestni upravi. Podobno je bilo tudi na območju Osijeka.

B. V.