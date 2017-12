Sirene v Preddvoru in na Jezerskem zatulile zaradi vetra in podrtih dreves

V Škofji Loki vozilo zdrsnilo v potok

11. december 2017 ob 07:41,

zadnji poseg: 11. december 2017 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izrazita odjuga z dežjem že povzroča poplave po državi. Narasle vode so že zalile številne objekte, veter, ki je že odkrival strehe, naj bi se še okrepil.

V zahodnem delu države poplavljajo Vipava in Dragonja ter posamezni vodotoki na Primorskem. Vipava bo v popoldanskih urah poplavila v širšem obsegu, opozarjajo na Arsu. Največji pretok Vipave v Mirnu bo danes sredi dneva okoli 350 kubičnih metrov na sekundo. Razlivali se bodo tudi njeni pritoki.

Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač je dejal, da reka Vipava postopoma narašča in bi lahko ob napovedanih padavinah v večernih urah prišlo do težav. Zato so na teren poslali gasilce in enote civilne zaščite, ki na mestih, kjer so pogosta razlivanja, delijo protipoplavne vreče, da bi zavarovali ogrožene objekte. Sicer pa so glede na hidrološka opozorila v pripravljenosti za ukrepanje.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Vabimo vas, da posnetke delite z nami (in javnostjo) prek:

mmc-uredniki@rtvslo.si

Razlivajo se tudi Ljubljanica in posamezni vodotoki na Notranjskem krasu. Čez dan bodo reke na teh območjih še naraščale, še opozarjajo na Arsu.

Reke na Primorskem se bodo danes sicer ustalile in začele upadati.



Hidrologi pa že za torek pričakujejo ponoven porast rek v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Na teh območjih pričakujejo poplavljanja rek. Vipava bo po prehodnem upadanju v torek čez dan znova narasla in poplavila v podobnem obsegu kot danes. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju se bodo še povečevale.

V torek bo oblačno. Padavine se bodo zjutraj krepile in čez dan znova zajele vso Slovenijo, zvečer bodo začele slabeti. V vzhodnih krajih jih bo malo. V 24 urah lahko pade od 50 do 80, krajevno nad 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Alarm v Preddvoru

Zaradi neposredne nevarnosti močnega vetra in podrtih dreves na območju občine Preddvor so ob 16.20 sprožili sireno javnega alarmiranja. Prebivalci naj se ne gibljejo na prostem, naj ne zapuščajo domov ter naj se ravnajo po navodilih civilne zaščite in pristojnih služb, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

S kranjske policijske uprave so sporočili, da je zaradi močnega vetra in podrtih dreves cesta Preddvor-Jezersko od vasi Potoče naprej zaprta. Na cesti so drevesa, okoliščine pa predstavljajo veliko nevarnost za ljudi in premoženje. Zato so na tem območju sprožili sireno javnega alarmiranja.

Policija svetuje enako kot uprava, in sicer naj se ljudje na tem območju ne zadržujejo oz. naj se izogibajo gibanju na prostem. Enako velja za voznike, ki naj ne vozijo na tem območju, dokler nevarnost ne bo minila.

Močan veter drevesa podira tudi na območju Bohinja. Cesta do Jereke je zaprta.

Avtomobil zdrsnil v potok

Okoli 10. ure je na območju Škofje Loke zdrsnil avtomobil na poledenelem parkirišču v narasel in deroč potok. Voznica je po zdrsu ostala ujeta v avtomobilu, v hitri intervenciji pa so jo iz vode rešili škofjeloški policisti.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da voznica po njihovih podatkih v nesreči ni dobila poškodb, je bila pa po dogodku v šoku. Avtomobil so iz potoka dvignili gasilci.

Poledenelo vozišče je bilo ponoči tudi vzrok za prometno nesrečo v Podljubelju. Čez dan pa težave povzročajo zlasti veter, podrta drevesa in voda. Največ težav na Gorenjskem je v Bohinju, na Jezerskem in Ljubelju. Zaradi vremenskih nevšečnosti so zaprte tudi nekatere ceste.

Zalilo šolske prostore

Veter in padavine z odjugo na Koroškem povzročajo precej težav. V Črni voda zaliva prostore šolske knjižnice in telovadnice, bilo je več izpadov elektrike. Za torek so odpovedali prevoze za 78 šolarjev vozačev, je povedala ravnateljica osnovne šole Romana Košutnik.

Zaradi obilnih padavin in ledu na strehi ter posebne oblike strehe je začelo zamakati pri strešnih oknih v knjižnici na črnjanski osnovni šoli, kjer jim je uspelo zaščititi knjige. Zamakajo tudi okna v telovadnici, kjer ravno obnavljajo parket, tako da se ravnateljica boji, da bo nastala še večja škoda. Vmes so na šoli deloma sami odklopili elektriko, bilo pa je tudi več izpadov pri dobavi električne energije zaradi posledic močnega vetra na širšem območju. Tako da je šola, ki jo obiskujeta 202 učenca, danes slabše ogrevana, pouk pa prilagojen razmeram. Hkrati veter s starega dela šole odnaša strešnike. Razmere v šoli skušajo sproti reševati, čakajo tudi na pomoč delavcev Elektra Celje, je povedala ravnateljica. Za torek so prevoznikom odpovedali vse prevoze otrok, saj se bojijo nevarnosti na cestah predvsem zaradi možnosti podrtih dreves, plazov in tudi poledice. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje na območju Črne voda zaliva nekatere ceste in travnike, obstaja nevarnost plazov. Na območju Slovenj Gradca je močan veter odkril streho hleva v Zgornjem Razborju, težave zaradi meteornih voda so imeli tudi v Trobljah. Vremenske nevšečnosti do zdaj

Narasle vode so težave povzročale predvsem na Obali. Na cesto Belvedere–Strunjan v občini Izola se je vsul plaz. Še dva zemeljska plazova sta se sprožila na cesto med Lucijo in Kortami v občini Piran. Več plazov se je sprožilo tudi na cesti med Šmarjami in Dragonjo.

Meteorne vode zaradi močnega dežja so ponoči zalivale hiše na Parecagu, v Piranu, na Zgornjih Škofijah (kjer so za poplavo kriva slabo izvedena dela na gradbišču kanalizacijskega omrežja, poroča Radio Slovenija) in v Kortah nad Izolo. Objekte je zalivala tudi reka Dragonja, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Stanje na Obali po nočnem dežju se od jutra ni bistveno spremenilo. Meteorne vode so se po besedah poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite Zvezdana Božiča umirile. Mnoge obalne ceste so poplavljene, nekaj je neprevoznih, na primer cesta Dragonja-mejni prehod Sečovlje in cesta mimo letališča. Pripravljajo se na močnejše deževje v torek.

Trenutno je še vedno poplavljena vas Sečovlje, v Strunjanu gasilci črpajo vodo, večji plaz je poškodoval hišo na vhodu v Piran. Poveljnik piranske civilne zaščite Egon Štibilj je povedal, da je nekajdnevni dež zemljo tako namočil, da ne more več vpijati padavin. Okrog treh zjutraj so imeli tudi smolo, da je bila plima zelo visoka, voda tako ni odtekala v morje in se je začela razlivati po poljih ter zalila Sečoveljsko dolino, je pojasnil. Za zdaj so hiše zaščitene s protipoplavnimi vrečami, v Strunjanu od jutra gasilci črpajo vodo, ki do hiš za zdaj še ni prišla, je dodal.

"Gremo v Strunjan, da se pripravimo za naslednje dni. Dež je prenehal in voda počasi odteka. A veliko težav povzročajo plazovi, ki so začeli drseti in ogrožajo nekatere hiše," je še opozoril Štibilj. Božič je dejal, da so se glede na hidrološko napoved odločili izvesti nekatere ukrepe - poleg črpanje vode v Strunjanu bodo z manjšimi gradbenimi posegi tudi preusmerili zajetja, če bo treba. "Voda ne odteka s teh območij. Če je plimovanje izrazito oz. morje visoko, so to edini ukrepi, ki jih lahko zagotavljamo," je dodal. Številna gospodinjstva brez elektrike

Zaradi snega in močnega vetra so številna gospodinjstva ostala brez elektrike tudi na območju Elektra Ljubljane, kjer je bilo ob 15.30 brez električne energije 6.646 gospodinjstev. Največje izpade so imeli na Notranjskem, v Kočevju, na novomeškem območju. Dopoldne pa so bila brez električne energije tudi gospodinjstva v Trbovljah. Na območju Elektra Celje pa je brez elektrike ostalo 1.455 gospodinjstev, največ na področju Mežice in Črne, pa tudi na področju Dravograda, Libelič, Ojstrice in Selovca, Logarske Doline in Zgornje Savinjske doline ter Velenja in Vuhreda. Odkrivalo strehe

Na Notranjskem in Kočevskem pa je številne nevšečnosti povzročal veter. V Logatcu so podrta drevesa zaprla cesto Laze–Logatec. Močen veter je povzročal težave v cestnem prometu tudi v Občini Kočevje. Delavci komunalnega in cestnega podjetja so odstranili več podrtih dreves na relaciji Mlaka pri Kočevju–Kočevska Reka in v Kočevski Reki. V Kočevju je veter odkril streho stanovanjske hiše.

Nevšečnosti je veter povzročil tudi v Loški dolini. V podjetju Kovinoplastika Lož je odkrilo streho skladišča narejenih izdelkov. Podatkov o škodi za zdaj še ni. Na Rakeku je voda zalivala klet, v Loški dolini pa je odkrilo streho garaže.



Veter se bo okrepil

Po napovedih vremenoslovcev bo danes oblačno, popoldne se bo ponekod oblačnost trgala. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugje bodo še padavine, ki pa bodo popoldne slabele in marsikje prehodno ponehale. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1800 metrov nad morjem. Pihal bo zmeren, ponekod tudi močen južni do jugozahodni veter, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija.



Meja sneženja bo sprva visoko, proti večeru se bo spustila do nadmorske višine okoli 1100 metrov. Jugozahodni veter bo slabel. Temperature bodo večinoma od 6 do 14 stopinj Celzija.

Na agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da bo jugozahodnik v višjih legah presegal hitrost 100 kilometrov na uro, ponekod po nižinah pa 70 kilometrov na uro. Veter bo začel slabeti v noči na torek.

Ostali brez električne energije

Na območju Elektra Ljubljana je trenutno 12 nenapajanih transformatorskih postaj in približno 300 uporabnikov distribucijskega omrežja brez preskrbe z električno energijo. Brez elektrike so tako nekatera gospodinjstva na Rakeku, v Kočevju, Ribnici, Sodražici in na Izlakah, so danes sporočili iz Elektra Ljubljana. Kljub celodnevnemu nedeljskemu delu vseh razpoložljivih terenskih ekip s celotnega področja Elektra Ljubljana v Zasavju jim ni uspelo sanirati vseh poškodovanih delov omrežja za distribucijo električne energije in zato dela nadaljujejo danes. Pri vzpostavljanju vzdržnega stanja na omrežju so poleg vseh ekip iz Zasavja angažirane ekipe iz Novega mesta, Grosuplja in Domžal. V nedeljo zvečer se je pojavila nova okvara na delu 20-kilovoltnega daljnovoda Šemnik, ki jim je zaradi razmer ni uspelo odpraviti in zato je bilo čez noč 35 merilnih mest brez oskrbe z električno energijo. Napako so medtem že odpravili. Kot so sporočili iz Elektra Ljubljana, je v Kočevju brez elektrike ostalo 550 gospodinjstev, ki živijo na območju 26 transformatorskih postaj. V Trbovljah je brez elektrike trenutno 240 gospodinjstev, ki živijo na območju šestih transformatorskih postaj. Na Notranjskem je trenutno brez električnega omrežja 300 gospodinjstev na območju 13 transformatorskih postaj. V Cerknici odstranjujejo posledice nočnega deževja. "Vode se umirjajo in so pod nadzorom. Veter pa je ponoči povzročil nekaj težav, med drugim je na stari šoli na Rakeku odkril del strehe, ki jo zdaj popravljajo," je za STA dejal poveljnik civilne zaščite Cerknica Jože Turšič. Povedal je še, da delavci elektropodjetja odpravljajo okvaro na drogu električne napeljave v Dolenji vasi, ki ga je podrl močan veter. Prav tako odstranjujejo podrto drevo, ki je padlo na avtomobil v Rakovem Škocjanu, tako da za zdaj po njegovih navedbah obvladujejo položaj. Kot je povedal Turšič, se pripravljajo na močnejše padavine, ki jih vremenoslovci napovedujejo za torek, v sredo pričakujejo še sneg. V Cerknici upajo, da zadev ne bo še bolj zapletlo tajanje snega, ki je zapadel. Na Cerkniškem trenutno močno piha veter in še rahlo dežuje, je še dodal Turšič. Tudi v Loški dolini je bilo nekaj nevšečnosti zaradi slabega vremena, predvsem jim je nagajal močan veter. Poveljnik civilne zaščite Loška dolina Damjan Janeš je za STA povedal, da se je na njihovem območju zaradi močnega vetra podrl električni drog med naseljem Dane in Podcerkev, ki so ga delavci Elektro Ljubljana že popravili. V naselju Knežja Njiva je veter odkril streho stanovanjske hiše, v Kovinoplastiki Lož pa je odkrilo streho skladišča gotovih izdelkov. Podatkov o škodi, ki bi pri tem nastala, sicer še nimajo. "V Loški dolini še dežuje, gladina potoka Obrha še ni kritična oziroma se še ne dviguje, vendar to pričakujemo v prihodnjih dneh ob napovedanem obilnejšem deževju. Na poplave smo pripravljeni," je še dodal Janeš.

Al. Ma., G. C.