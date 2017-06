Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Popoldne je silovita nevihta zajela tudi središče Ljubljane. Foto: BoBo Gasilci so imeli zaradi meteornih voda in podrtih dreves obilico dela. Foto: BoBo Nevihtni oblaki. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenijo zajele nevihte, zalivalo je kleti in ponekod je padala toča

V soboto še mogoče posamezne plohe

16. junij 2017 ob 13:53,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 21:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opozorila agencije za okolje (Arso) zaradi verjetnosti močnejših neviht s točo so se uresničila, saj so večji del države zajele nevihte, ponekod pa je padala tudi toča. Zalivalo je kleti in podiralo drevesa.

Ob močnejših nalivih lahko pride do hitrih porastov manjših vodotokov in hudournikov, tako je na Dolenjskem, Štajerskem in Koroškem vremenska ujma zalivala številne kleti, podiralo pa je tudi drevesa.

V naselju Bukovje v občini Dravograd je močan veter podrl drevo, ki je zaprlo cesto Dravograd–Trbonje. Drevo so odstranili delavci cestnega podjetja VOC Celje. V Zgornjem Lehnu na Pohorju se je čez cesto podrlo drevo in oviralo promet. Posredovali so gasilci PGD Ribnica na Pohorju in PGD Josipdol, ki so drevo razrezali in odstranili s cestišča.

Zaradi neurja z močnim dežjem je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt na Viški cesti v Dravogradu. Gasilci PGD Dravograd in dežurni delavci Komunalnega podjetja Dravograd so preusmerili vodo in odmašili zamašene jaške.

Zalivalo je kleti

Meteorna voda je zalila kletne prostore stanovanjskega objekta v naselju Črneče v občini Dravograd. Vodo so izčrpali gasilci PGD Črneče. V kraju Šentlovrenc v občini Trebnje je meteorna voda poplavila kletne prostore župnišča. Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka so iz objekta uspešno izčrpali vodo, odnesli inventar iz objekta in ga očistili ter očistili stene in tla. Na parkirišče je voda nanesla večjo količino peska in blata, ki so ga odstranili in odpeljali ter očistili parkirišče.

Gasilci PGD Malo Mlačevo na Malem Mlačevem v občini Grosuplje so izčrpali vodo iz delavnice, ki jo je poplavila meteorna voda. Tudi gasilci PGD Šmarje - Sap so posredovali na dveh lokacijah, in sicer v Šmarju - Sapu ter v občini Grosuplje. Najprej so meteorno vodo izčrpali iz kleti nove stanovanjske hiše, nekaj minut pozneje pa še iz proizvodne hale lokalnega podjetja.

Tudi v kraju Gornje Prapreče v občini Trebnje na Dolenjskem je meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo, a je domačinom še pred prihodom gasilcev uspelo preprečiti vdiranje vode v objekt. Gasilec PGD Velika Loka je na kraju dogodka tako ugotovil, da njegova pomoč sploh ni potrebna.

Vremenska napoved

V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko še nastala kakšna ploha. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno do pretežno jasno. Veter bo popoldne slabel. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Vremenska slika: vremenska motnja se zadržuje nad vzhodnimi Alpami in bo predvidoma zvečer prešla naše kraje. Pred njo doteka k nam od zahoda nekoliko toplejši in vlažnejši zrak.



Napoved za sosednje pokrajine: v soboto bo v krajih vzhodno od nas in v vzhodnih Alpah spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Drugje bo delno do pretežno jasno. Pihal bo severni veter, ob Jadranu večinoma šibka burja.

Al. Ma., G. K.