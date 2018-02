Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nesreča, ki so jo obravnavali gorenjski policisti. Foto: Policija Previdno na cesti! Foto: MMC RTV SLO/Tina Hacler Dodaj v

Sneženje ovira promet, na pot se odpravite pravočasno

Do torka lahko zapade do 15 centimetrov snega

12. februar 2018 ob 10:11,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sneg, ki je pobelil večji del države, že ovira promet, saj se oprijemlje cestišč, prometne razmere pa otežujeta tudi veter, ki ponekod gradi snežne zamete, in megla.

Do prometne nesreče je prišlo na glavni cesti Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, zato je močno oviran promet in nastajajo zastoji. Prav tako zaradi nesreče je na glavni cesti Nova Gorica - Bovec med Volčami in Idrskim promet urejen izmenično enosmerno.

Sneg povzroča težave predvsem na štajerski, pomurski in gorenjski avtocesti, vozne razmere pa so neugodne tudi na delu primorske in dolenjske avtoceste.

Preko mejnega prehoda Starod je zaradi snega na hrvaški strani promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t. Mejni prehod Jelšane je zaradi snega na hrvaški strani zaprt za ves promet proti Hrvaški.

Zaradi snega je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike na cestah: Spodnja Idrija–Godovič, Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič, Razdrto–Manče, in Žaga–Kobarid–Bovec.

Obvezna uporaba snežnih verig je na prelazih Ljubelj, Korensko sedlo in Jezersko na avstrijski strani.

Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da bodo vozniki za svojo pot ob sneženju porabili več časa. Na pot se zato ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme, vožnjo pa prilagodite trenutnim razmeram na vozišču.

Sneg je dopoldne pobelil večji del države, sneži pa tudi ponekod na Primorskem, med drugim v Novi Gorici. Po napovedih agencije za okolje bo sneženje čez dan zajelo vso državo, le ob morju bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo začela pihati šibka burja, ki se bo popoldne krepila, ponekod pa bo veter gradil snežne zamete.

Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2 stopinji Celzija, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija. Do torka zjutraj bo v večjem delu Slovenije zapadlo od 5 do 15 centimetrov svežega snega.

A. K. K., La. Da.