Številni še brez elektrike, močnejše padavine spet v petek

13. december 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Številni prebivalci so po uničujočem vetru še vedno brez elektrike. Na več šolah tudi danes ne bo pouka. Ponoči je poplavljala reka Krka, ki je zalila več cest. Reka Sava je poplavila cesto Hrastnik-Zidani Most. Ribnica na Pohorju in Podvelka sta še vedno odrezana od sveta.

Vreme in posledice močnega vetra ter naraščajočih vodotokov so še vedno glavna skrb prebivalcev po državi in pristojnih služb. Ponoči so namreč posamezni vodotoki še naraščali, kar se bo nadaljevalo tudi čez dan.

"Naraščajo vodotoki v srednji delih svojih tokov - Sava, Ljubljanica na Barju. Intenzivnih padavin danes in v četrtek ne bo. Bolj nas skrbi petek, ko se bodo padavine in veter znova okrepile. A veter ne bo tako močan kot prejšnje dni. Današnji sneg bo jutri pobralo, nova pošiljka prihaja v noči s petka na soboto. Od sobote naprej se bo vreme umirlilo in bo bolj zimsko," je za Radio Slovenija povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.



Številni ostajajo brez elektrike. Na območju Elektra Ljubljana je bilo sinoči brez elektrike še nekaj manj kot 6.200 odjemalcev, na območju elektra Celje skoraj 1.800. Na Koroškem brez elektrike ostaja še 2.600 odjemalcev. V štabu civilne zaščite Jezersko so povedali, da so zaradi mehanske okvare agregata ponoči vnovič ostali brez elektrike.

V nekaterih šolah še ne bo pouka

Radijski dopisniki poročajo, da bo na več osnovnih šolah bo tudi danes odpadel pouk ali ga bodo izvajali v okrnjeni obliki. V Dravogradu pouk odpade na Osnovni šoli neznanih talcev ter na podružničnih osnovnih šolah na Ojstrici in na Remšniku na območju Radelj. Pouka prav tako ne bo na Osnovni šoli Brezno Podvelka, vpodružnici Željne v Stari Cerkvi na Kočevskem, pouk naj bi odpadel tudi v Sečovljah.

Zaselki odrezani od sveta

Predstavniki slovenjgraške uprave za zaščito in reševanje se bodo skušali prebiti do Ribnice na Pohorju in Podvelke; kraja sta povsem odrezana od sveta ter že več kot en dan brez elektrike in mobilnega signala. V občini Solčava v Zgornji Savinjski dolini, ki je bila dva dni odrezana od sveta, so se razmere nekoliko umirile. A dostop do številnih kmetij še vedno ni mogoč, tudi elektrike ni, dodatne težave pa zdaj povzroča novozapadli sneg.

Tudi številne druge ceste so še vedno zaprte. Cesta do Zgornjega Jezerskega je sicer prevozna, a zaradi padajočega kamenja in dreves še vedno nevarna.

Na Ljubljanskem barju se razliva voda

Ljubljansko Barje daje podobo velikega jezera, še posebej južno od avtocestnega obroča. Polja so najbolj poplavljena na območju Črne vasi in Lip. Poplavljen je tudi del ceste med Lipami in vasjo Jezero. Narasle reke Ljubljanica, Iška in Gradaščica najbolj ogrožajo vas Lipe, kjer so nekaterim ljudem nudili pomoč, vendar evakuacija ni bila potrebna, je poročal radijski dopisnik Marjan Vešligaj.

Ne hodite v gozdove

Pristojni na poplavljenih območjih prebivalce pozivajo k samozaščiti. Kjer je veter povzročil veliko škode, naj prebivalci ne hodijo v gozdove.

