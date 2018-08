Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Žival moramo pri vročinskem valu nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in jo ohlajati z vodo, ko pa žival žival ohladimo, poiščemo najbližjo veterinarsko pomoč. Foto: EPA Sorodne novice Nikogar ne puščamo v avtu Dodaj v

Švicarski državljanki na Obali odvzeli pse, ki jih je puščala v avtomobilu

Opozarjali so občani

7. avgust 2018 ob 13:46

Koper - MMC RTV SLO

Policisti in veterinarska uprava so v zadnjih treh tednih štirikrat posredovali zaradi neprimernega ravnanja s psi 46-letne državljanke Švice. Puščala jih je v avtomobilu, pogosto parkiranem na žgočem soncu. Zdaj so ji pse začasno tudi odvzeli.

V teh vročih dneh pristojne institucije ne opozarjajo le ljudi, kako naj se branijo pred dehidracijo in slabim počutjem, ampak poudarjajo tudi, da je treba vestno poskrbeti za živali, ki lahko zaradi nenadnega vročinskega udara celo umrejo.

Pred dnevi je javnost razburilo neodgovorno ravnanje 46-letne Švicarke na Obali. V policijski upravi Koper so pojasnili, kaj se je dogajalo: 13. junija je imela državljanka Švice opoldne svoje vozilo parkirano pri železniški postaji v Kopru. V vozilu so bili trije psi, ki so imeli pitno vodo, na vozilu pa so bila odprta stekla vrat. Psi v vozilu niso kazali znakov vročinskega udara. Prišel je veterinarski inšpektor, ki je presodil, da psi niso bili ogroženi, zato je izrekel opozorilo.

1. avgusta je bilo ob 14. uri njeno vozilo parkirano na soncu pred lokalom v Luciji. V vozilu sta bila dva psa, ki nista imela pitne vode, delno so bila odprta okna. Ob prihodu policijske patrulje psi niso kazali znakov vročinskega udara, so pa bili zasopli. O stanju psov je

bila obveščena veterinarska inšpekcija, vendar niso prišli. Po pogovoru s pričami so policisti tudi ugotovili, da je lastnica v dopoldanskem času v lokalu enega od psov brcala in pretepala. Med policijskim postopkom je ženska policiste žalila in ni upoštevala njihovih navodil, zato sta policista proti njej uporabila prisilna sredstva. Dobila je 1.105 evrov globe zaradi kršitev javnega reda in 800 evrov zaradi kršitev varstva živali. Globo je poravnala na kraju dogajanja.

4. avgusta zgodaj popoldne je imela ista ženska parkirano vozilo v garažni hiši v Kopru. Na kraj je odšla policijska patrulja, ki je v

vozilu dejansko opazila tri pse. Psi niso kazali znakov vročinskega udara. Kljub temu je bila lastnica povabljena na policijsko postajo, kjer ji je bila izdana globa zaradi kršitve varstva živali za 800 evrov. Isti dan ob 17.21 uri je bila policija ponovno obveščena, da je vozilo parkirano na soncu pri glavni pošti in da so v vozilu psi. Obvestili so uradno veterinarko, ki se je napotila na kraj dogodka, a so ob 18. uri prejeli ponovno klic občana, da so ustavili vozilo na bencinskem servisu na Škofijah. Pred prihodom patrulje in uradnim veterinarjem je lastnica z vozilom odpeljal v Italijo.

6. avgusta opoldne je imela 46-letnica parkirano vozil Destradijevem trgu v Kopru. Tja je odšla patrulja, ki je v vozilu znova našla dva psa. Vozilo je bilo v senci, na vratih je bilo delno odprto okno. Psi niso kazali znakov vročinskega udara. O dogodku je bil obveščen uradni veterinar, ki je prevzel postopek. Odredil je začasen odvzem psov, ki so jih nastanili v azilni dom za domače živali.

Ker so v vseh teh primerih policijo in veterinarje obveščali občani, policisti pravijo, da se jim zahvaljujejo za te informacije, hkrati pa opozarjajo tudi, da občani nimajo pravice slediti ali zadrževati ljudi. To lahko storijo le uradne osebe.

A. S.