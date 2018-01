Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Terapevtski par Tatjana in Lam izvajata program R.E.A.D. na Osnovni šoli Unec. Deček, ki se zelo boji psov, je kljub temu izrazil željo, da bere Lamu. Po samo štirih srečanjih je razdalja med njima vse krajša, strah vse manjši, saj deček že dovoli Lamu, da mu med branjem položi tačko v naročje. Foto: Društvo Tačke Pomagačke Družbe kosmatih repkov in mokrih smrčkov so veseli vsi, majhni in veliki. Tako strokovni delavci kot prostovoljci opažajo napredek in pozitivne spremembe. Foto: Društvo Tačke Pomagačke Društvo Tačke pomagačke je letos zaokrožilo deset let delovanja. Več kot uspešnega. Foto: Društvo Tačke Pomagačke Dodaj v

Tačke pomagačke – ko izgine tudi strah pred kosmatinci

Velika družina kosmatincev in prostovoljcev, ki pa je, glede na potrebe, še vedno premajhna

2. januar 2018 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Družba psov posameznika ali skupino spodbuja k aktivnemu sodelovanju na kognitivnem in fizičnem področju, pozitiven napredek takšnega terapevtskega dela pa opažajo tako strokovnjaki kot prostovoljci. Povpraševanje po njihovem delu strmo narašča tudi v Sloveniji.

Društvo Tačke pomagačke opravlja terapevtsko delo s pomočjo psov v že več kot 100 različnih ustanovah po vsej Sloveniji. Terapevtske kosmatince tako lahko srečate v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana, v številnih varstveno-delovnih centrih, v domovih za ostarele, v osnovnih in srednjih šolah, tudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom, v knjižnicah, v vrtcih. Pogosto pa so prisotni tudi na javnih prireditvah, na katerih ozaveščajo javnost o pomenu in vlogi terapevtskih psov.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2007, je humanitarno, prostovoljno in nepridobitno, člani so prostovoljci, v njem pa je trenutno usposobljenih 57 terapevtskih parov. Kot nam je povedala predsednica društva Slavica Mrkun povpraševanje po njihovem delu zelo narašča, in čeprav jih je razmeroma veliko, ne morejo zadostiti vsem potrebam. Zato so se odločili za vnovično testiranje psov, da bi pridobili čim več novih kandidatov, ki bodo pripravljeni skupaj s svojim psom opravljati prostovoljsko delo.

Bi se radi pridružili Tačkam pomagačkam in menite, da je vaš kuža primeren? Testiranje psov o primernosti za terapevtsko delo bo v zadnjih dneh januarja 2018 v društvenih prostorih na Šmartinski c. 152 v Ljubljani. Vse potrebne informacije v zvezi s prijavo na testiranje najdete na njihovi spletni strani www.tackepomagacke.si – okno Aktualno ali na njihovi FB-strani. Prijave kandidatov zbirajo do vključno 12. januarja 2018 na naslovu: info@tackepomagacke.si



Dosedanje delo in izkušnje so predvsem strokovno javnost prepričale, da terapevtski psi znatno pripomorejo k vzdrževanju, ohranjanju in pridobivanju večjih umskih zmožnostih in motoričnih spretnosti. Posebej to velja za otroke in odrasle z motnjami v razvoju in za posameznike po poškodbah, za onkološke bolnike, za oslabele, za paciente z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji in druge.

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogo področjih. Postanejo boljši bralci, ker tudi zato, da bodo kužku tekoče in pravilno brali, doma pridno vadijo. Ker se njihovo branje izboljša, se sprostijo, postanejo samozavestnejši in imajo pozneje manj težav z branjem pred vrstniki oziroma v javnosti. Prav tako pa niso osamljeni primeri, ko se otroci psa bojijo, ampak skozi srečanja si ta pridobi njihovo zaupanje in ga počasi spuščajo vedno bliže k sebi in posledično premagajo tudi strah.

Psi so odlični motivatorji

Psi posameznika ali skupino spodbujajo k aktivnemu sodelovanju na kognitivnem in fizičnem področju. Znanstveno je tudi dokazano, da stik z dlako na ljudi deluje pomirjajoče, znižata se krvni tlak in srčni utrip, umiri se dihanje. Vedno prijazna žival, ki ne nerga in ne kritizira, prinaša tudi ogromno veselja. Zelo velik je tudi napredek pri ljudeh s posebnimi potrebami. Strokovno osebje v teh ustanovah namreč za posameznike ali skupino pripravi strokovno voden program, ki je ciljno usmerjen. Društvu je ministrstvo za zdravje dodelilo status humanitarne organizacije ter status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

Mojca Prosenc