Dežni oblaki nad slavno sydneysko opero. Foto: Reuters

V Sydneyju najbolj moker novembrski dan v zadnjih 34 letih

V dveh urah padla mesečna količina padavin

28. november 2018 ob 08:31

Sydney - MMC RTV SLO

Več kot 500 Avstralcev je poklicalo prvo pomoč, potem ko je Sydney in bližnjo okolico zajelo obilno deževje, najobilnejše v zadnjih 34 letih, ki je povzročilo poplave in prekinilo dobavo električne energije, preložili pa so tudi več poletov.

V zgolj dveh urah je padla povprečna mesečna količina padavin, poroča BBC. Oblasti so sporočile, da so rešili najmanj 11 ljudi iz poplavljenih avtomobilov, en moški pa je umrl v prometni nesreči. Ranjena sta bila tudi dva policista, ki sta skušala pomagati motoristom, pri čemer je nanju padlo drevo.

Padavine so povzročile tudi številne zamude v železniškem prometu, odpovedanih pa je bilo tudi več kot 50 poletov.

Avstralski urad za meteorologijo je sporočil, da je bil to najbolj moker novembrski dan po letu 1984. "Intenzivnost padavin je bila izjemna, v uri in pol je padlo 91 milimetrov padavin," je dejal vremenoslovec Rob Taggart.

Oblasti so prebivalce pozvale k previdnosti, saj so tudi za sredo napovedane obilne padavine.

K. T.