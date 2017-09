V Zadru črpajo vodo iz objektov. Napovedane pa so nove padavine.

Župan zavrača kritike na račun kanalizacijske mreže

12. september 2017 ob 13:52

Zadar - MMC RTV SLO, STA

Po ponedeljkovem neurju, ko je na območje Zadra v dveh urah padlo več dežja, kot je dvomesečno povprečje, so gasilci in vojaki izčrpali vodo iz več kot 150 objektov. Obstaja možnost novih poplav.

Neurje je v ponedeljek ohromilo mesto. Škoda je milijonska, je v torek po seji kriznega štaba povedal župan mesta Branko Dukić. Poudaril je, da je mesto ne bo moglo samo finančno sanirati. Pričakuje, da bo zadrska županija razglasila stanje naravne nesreče za celotno ozemlje.

Župan je zavrnil kritike, da je mestna kanalizacijska mreža razlog za poplave v mestu. Večina mestnih ulic je bila poplavljena, običajni promet pa je bil onemogočen. Dukić je poudaril, da Zadar v sodelovanju s Svetovno banko že vrsto let vlaga v gradnjo kanalizacijske mreže, ki je po njegovem mnenju ena boljših na Hrvaškem. "Težave so samo v primeru velikih padavin, kot so bile v ponedeljek, ki jih sistem ne more prenesti," je povedal. Potrdil je tudi, da so sanirali poplavo v mestni bolnišnici. Zadrski krizni štab je medtem občanom sporočil, da lahko znova pijejo vodo iz mestnega vodovoda.

Hrvaški mediji so poročali, da so ambulante danes odprte, prav tako se nadaljuje pouk v večini osnovnih in srednjih šol, ki je bil prekinjen v ponedeljek.

Poveljnik gasilcev svari pred novimi poplavami

Županijski poveljnik gasilcev Željko Šoša je dejal, da je v mestu 120 gasilcev, ki s 70 črpalkami pomagajo prebivalcem. Povedal je, da je bilo več kot 1.000 klicev prebivalcev, a da še ne morejo priti do vseh hiš. "Znova dežuje. Upam, da ne bo spet toliko dežja, a mogoče so nove poplave. Nekateri objekti, iz katerih smo že izčrpali vodo, so sicer znova poplavljeni zaradi podtalnice," je še povedal Šoša.

Kot je dodal, je na območju celotne županije približno 250 gasilcev in vojakov, ki imajo približno 100 črpalk. Vojska je posebej angažirana v Ninu blizu Zadra, kjer so narasle vode poškodovale enega od treh mostov. Uničene so tudi tamkajšnje soline, poškodovani so številni javni in zasebni objektih, so poročali hrvaški mediji.

Neurje je v noči na ponedeljek zajelo hrvaško Istro, potem pa se je razširilo na Dalmacijo. Zajelo je tudi Šibenik in Split, a ne v takšnih razsežnostih kot na območju Zadra.

B. V.