Večji pogin rib v Soči

Je vzrok toplotni šok?

21. julij 2018 ob 23:07

Na sotočju Tolminke in Soče so opazili večje število poginulih rib. Vzrok pogina še ugotavljajo.

Po poročanju Radia Slovenija ni izključeno, da gre za toplotni šok, ki naj bi ga ribe doživele pri preselitvi iz ribogojnice v reko.

Strokovni svetovalec za gospodarjenje v Ribiški družini Tolmin Blaž Zidarič je povedal, da ribiči še pregledujejo reko, do zdaj pa so našteli 28 poginulih rib oz. približno 50 kilogramov, je dejal. "Poteka preiskava. Gre za nekaj soških postrvi, nekaj križancev in šarenk," je dejal.

