Vode se dvigajo, nalivi motijo promet in zalivajo kleti

Padavine do torka

16. september 2017 ob 11:58,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi obilnih padavin reke po vsej državi naraščajo in bodo ponekod poplavljale na območjih rednih poplav. Ljubljanica se je že začela razlivati po Ljubljanskem barju. Nalivi povzročajo številne težave.

Padavine so po cestah v Sloveniji povzročile nekaj težav. Zaradi poplav so popolne zapore glavne ceste Arja vas-Velenje pri Veliki Pirešici ter ceste Moravče-Izlake pri Drtiji. Na glavni cesti Ljubljana-Litija je na več odsekih zaradi vode na vozišču oviran promet, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zaradi zapore ceste Arja vas-Velenje priporočajo obvoz prek Šempetra in Polzele ali prek Celja in Dobrne proti Velenju. Možen je tudi obvoz po lokalnih cestah. Ob zaprtju ceste Moravče-Izlake pa je možen obvoz po štajerski avtocesti za vozila z vinjetami ali po glavni cesti Ljubljana-Litija. Center še opozarja, da se je na Primorskem ponekod spustila gosta megla.

Poplavljalo kleti

Gasilci imajo kar nekaj dela zaradi zamašenih meteornih jaškov in poplavljenih kleti po nalivih, ki so zajeli nekatere dele države. Pri gradu Otočec pa so naplavine ogrožale lesena mostova. Tako so novomeški gasilci odstranili štiri debla in vejevje, ki so se ob visokem vodostaju reke Krke zagozdile ob stebrih.

Gasilci so črpali poplavljene kleti in čistili jaške v Ljubljani in okolici, v Zasavju ter delu Štajerske na območju Moravč in Braslovč. Med drugim so morali nameščati protipoplavne vreče, da voda ne bi zalila objektov in povzročila škode.

Na Zaloški cesti v Ljubljani je meteorna voda zalila podvoz pod železniško progo, zato so delavci cestnega podjetja poskrbeli za zaporo prometa, dežurni delavci komunalnega podjetja pa za čiščenje zamašenih vodnih prepustov.

Odstranjevali pa so tudi drevesa, ki so se v neurjih podrla na ceste. Zaradi poplavljenih cestišč so še vedno zaprte nekatere ceste.

Reke naraščajo, napovedano poplavljanje

Agencija za okolje (Arso) napoveduje, da bodo reke močneje naraščale po vsej državi. Zlasti v osrednji in jugovzhodni Sloveniji pa bodo poplavile, predvidoma na območjih pogostih poplav. Od petka zvečer do sobote zjutraj je namreč v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. Manj kot 20 litrov na kvadratni meter je padlo ponekod v severovzhodni in severozahodni Sloveniji.

Po podatkih hidrologov na Arsu se bo reka Krka s pritoki v srednjem in spodnjem toku razlivala na območjih pogostejših poplav. Na izpostavljenih območjih se lahko razlije v širšem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo ojezerila.

Deževje (tudi krajevne nevihte z nalivi) se bo nadaljevalo do nedelje popoldne. Ponovna krepitev padavin pomeni, da se bodo poplavne razmere začele stopnjevati, napoveduje Arso.

Od nedelje popoldne do ponedeljka zjutraj bodo le manjše krajevne padavine. V ponedeljek pa se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo. Do nedelje popoldne bo padlo še od 30 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, višje vrednosti predvidoma v jugovzhodni Sloveniji pa tudi v hribovitem svetu zahodne in jugozahodne Slovenije ter v Kamniško-Savinjskih Alpah. Prva ocena količine padavin za obdobje od ponedeljka zjutraj do konca epizode v noči na sredo pa je dodatnih od 40 do 80 litrov na kvadratni meter, navajajo na agenciji za okolje.

VIDEO Konec tedna v znamenju mogočih poplav

Al. Ma.