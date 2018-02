Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 14 glasov Ocenite to novico! Na jugu in vzhodu bo snežilo še do soboto dopoldne. Foto: BoBo Ceste so bile ponekod precej zasnežene. Foto: BoBo Močan veter bo pojenjal šele v začetku prihodnjega tedna. Foto: Reuters Snežna idila na Dolenjskem. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik VIDEO Sneženja marsikje upočasn... Dodaj v

Vremenoslovci: Pričakujemo mraz, kot ga to zimo še ni bilo

Previdno na pot!

23. februar 2018 ob 08:18,

zadnji poseg: 23. februar 2018 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sneženje je že drugi dan povzročalo težave po večjem delu države, zgodilo se je več nesreč, promet pa je bil na številnih odsekih oviran, zaradi česar so nastajali zastoji.

Vozne razmere so sneženju slabše kot običajno, zato so daljši potovalni časi, opozarjajo na PIC-u, gorenjski policisti pa dodajajo, da so vozne razmere zahtevne in da zahtevajo tako zimsko opremo kot več znanja o vožnji. "Ves čas je treba voziti s prilagojeno hitrostjo, na večji varnostni razdalji, na zadostni oddaljenosti od roba vozišča in po svoji strani. Vozila naj bodo očiščena, med vožnjo pa naj bo zagotovljena ustrezna preglednost iz vozil. Vozniki naj se tudi izogibajo prehitevanju drugih vozil in slalomu med posipnimi oziroma plužnimi službami na avtocestah," so še zapisali na PU-ju Kranj in priložili videoposnetek tveganega manevra voznikov, ki so v četrtek serijsko prehitevali dve plužno-posipni vozili - enega po levem, drugega pa kar po desnem pasu.

Nesreče in zdrsi tovornih vozil ovirajo promet

Na številnih odsekih promet ovirajo zdrsi tovornih vozil in prometne nesreče. Zaradi zimskih razmer je promet za tovorna vozila prepovedan na cestah Novo mesto—Metlika in Podsreda—Brestanica, zaprta je cesta Dragarji—Osilnica, za priklopnike in polpriklopnike je promet prepovedan na cestah Ajdovščina—Col—Črni Vrh—Godovič in Godovič—Spodnja Idrija. Na prelazih Ljubelj, Jezerski vrh in Korensko sedlo je obvezna uporaba snežnih verig.

Težave povzroča tudi burja

V Vipavski dolini je zaradi burje na regionalni cesti Podnanos—Manče—Vipava in na hitri cesti Razdrto—Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalnih cestah Vipava—Ajdovščina in Ajdovščina—Selo je prepovedan promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Sneženje bo ponehalo v soboto

Vremenoslovci napovedujejo, da bo občasno snežilo ves dan (na Primorskem deževalo), ponehalo bo šele v noči na soboto oz. na jugu in vzhodu v soboto dopoldne. V nedeljo in ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod na jugu bo občasno naletaval sneg. Mrzlo bo in vetrovno. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja – na Arsu ob tem opozarjajo, da bodo najmočnejši sunki na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

V mraziščih celo do -25!

Od nedelje do torka bo še precej vetrovno, zato bodo temperature v večjem delu Slovenije zjutraj okoli -10, čez dan pa okoli -5 stopinj Celzija. Zmrzovalo bo celo ob morju. Severovzhodni veter bo občutek mraza še stopnjeval, pravijo vremenoslovci in dodajajo, da bo v sredo in četrtek veter oslabel, zjasnilo se bo.

"Tako bo takrat predvidoma ob jutrih najhladneje s temperaturami v notranjosti med -15 in -20 °C, v mraziščih tudi okoli -25, na Goriškem in ob morju pa med -4 in -8 °C. Podobno mraz je bilo na našem območju januarja 2017, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005," so še zapisali na svoji strani.

T. K. B.