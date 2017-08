Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Morje se je med tokratnim vročinskim valom segrelo na 28 stopinj, zato so onesnaženja vode s fekalijami toliko bolj nevarna za zdravje ljudi. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi fekalij v morju inšpekcija zaprla kopališče na Bernardinu

Ali je vzrok počena kanalizacijska cev, še ugotavljajo

4. avgust 2017 ob 14:05

Piran - Televizija Slovenija

Zdravstvena inšpekcija je pred slabo uro odredila Hotelom Bernardin, da morajo zapreti največje kopališče v hotelskem kompleksu. Pri rednem nadziranju kakovosti kopalne vode je namreč Agencija RS-a za okolje (Arso) v torek ugotovil prekoračeno vsebnost fekalij.

Kopalce so pozvali, naj se umaknejo iz vode, in kopališče ogradili s trakovi, da bi onemogočili dostop. Hoteli Bernardin so neuradne izsledke analize dobili že zjutraj, uradne pa nekaj pred poldnevom, tako da so se kopalci, med njimi tudi otroci, še danes dopoldne neovirano kopali v morju. "Da je kopalna voda oporečna, so nas uradno obvestili nekaj pred poldnevom. Takoj smo šli v akcijo in prepovedali kopanje," nam je zagotovila predstavnica za stike z javnostjo Hotelov Bernardin Petra Zabukovec.

Zakaj je prišlo do povišane vrednosti zdravju nevarnih bakterij, pristojne službe še ugotavljajo. Zjutraj so se sestali predstavniki piranskega komunalnega podjetja Okolje, Arsa, zdravstvene inšpekcije in Zavoda za varovanje zdravja. Ker so bili vzorci vode pred dvema tednoma neoporečni, sklepajo, da je prišlo do izrednega dogodka. Direktor Okolja Alen Radojkovič nam je povedal, da so nad Bernardinom res odkrili manjšo razpoko na kanalizacijski cevi, vendar menijo, da to ni vzrok onesnaženja. Na površini vode pred kopališčem so namreč opazili večji madež fekalij, ki bi ga lahko v morje izpustila tudi kakšno plovilo.

Morje se je med tokratnim vročinskim valom segrelo na 28 stopinj, zato so onesnaženja vode s fekalijami toliko nevarnejša za zdravje ljudi.

Eugenija Carl, TV Slovenija