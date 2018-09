ZDA: Milijon ljudi se mora evakuirati zaradi tropskega viharja Florence

Oblasti se pripravljajo na razdejanje

11. september 2018 ob 22:23

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Tropski vihar Florence grozi, da bo na jugovzhodni obali ZDA povzročil več dni padavin in potencialno smrtonosnih poplav, je dejal guverner Severne Karoline. Okoli milijon ljudem so izdali ukaz, da zapustijo svoje domove.

Vihar, ki grozi, da bo v petek obale Severne in Južne Karoline prizadel z vetrovi s hitrostjo 215 kilometrov na uro in velikimi valovi, se povečuje, v naslednjem dnevu ali dveh pa se bo še okrepil.

"Ta vihar je pošast," je v torek dejal guverner Severne Karoline Roy Cooper. "To je izjemno nevaren, zgodovinski vihar, ki ogroža življenja," je dejal.

Guvernerji Severne in Južne Karoline ter Virginije so ukazali evakuacijo okoli milijona ljudi z njihovih domov na obali. V Južni Karolini so oblasti na nekaterih avtocestah obrnile smer vožnje, da bi vse večje ceste vodile stran od morja, s čimer so pospešili evakuacijo.

Oblasti so vzpostavile zaklonišča za ljudi, ki se jim ne bo uspelo evakuirati.

Največja grožnja letos

Florence je najmočnejši vihar, ki letos grozi celinskim ZDA. Dosega četrto stopnjo na petstopenjski lestvici Saffir-Simspon, nahaja pa se okoli 1.360 kilometrov od rta Cape Fear v Severni Karolini.

Ameriški predsednik Donald Trump je sprostil zvezna sredstva za pomoč. V Severni in Južni Karolini, Virginiji, Marylandu in Zveznem okrožju Kolumbija so razglasili izredne razmere.



Iz zvezne agencije za posebne in izredne razmere v ZDA sporočajo, da se pripravljajo na "uničenje". Prebivalci so domove skušali zaščititi z deskami, nakupili pa so zaloge hrane, vode in drugih potrebščin. Na nekaterih črpalkah je začelo primanjkovati goriva.

B. V.